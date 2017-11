PLANES DE BOLETOS PARA EL HEAT 2017-18 A LA VENTA AHORA

MIAMI – Los fanáticos del Miami HEAT tienen una variedad de opciones de boletos para la temporada 2017-18, incluyendo HEAT Season Tickets (Boletos de Temporada), un nuevo y mejorado Plan Parcial de Boletos “All You Can HEAT”, el HEAT Bounce Pass y la reventa de entradas individuales en NBATickets.com, la mayoría de los cuales pueden ser adquiridos desde ahora en HEAT.com

Boletos de Temporada del Miami HEAT

Miami HEAT Season Tickets están a la venta ahora para venidera temporada, que marca el 30mo. aniversario del baloncesto del HEAT. Por tiempo limitado, los fanáticos que adquieran Boletos de Temporada 2017-18 también recibirán un objeto firmado por un jugador (mientras haya disponibilidad de mercancías). Más información está disponible en HEATTicketPlans.com o llamando al 786-777-HOOP (4667).

Plan Parcial de Boletos “All You Can HEAT”

El Plan Parcial de Boletos “All You Can HEAT” es completamente adaptable y basado en la filosofía de “a la carta”, de manera que los fanáticos pueden seleccionar de cinco a 41 de los juegos de su preferencia. Los asientos para el Plan Parcial de Boletos “All You Can HEAT” se encuentran primariamente en el Nivel 400 del Uptown para todos los juegos. Un número limitado de asientos en el Lower Bowl también están disponible para todos los juegos, mientras haya disponibilidad. Hay un límite de cuatro asientos por cuenta.

HEAT Bounce Pass –¡NUEVO! ¡El mejor precio!

HEAT Bounce Pass es un pase anual móvil en el Nivel 400 que le permite a los fanáticos acceso a juegos en casa de la pretemporada y temporada regular 2017’-18 (44) a un precio amistoso para los fanáticos de $599. El HEAT Bounce Pass es la manera más barata de disfrutar de toda la temporada. El HEAT BouncePass puede ser adquirido en internet y los boletos enviados directamente al teléfono móvil del comprador. Por tiempo limitado, quienes lo adquieran recibirán $100 en créditos de “upgrade” que podrán ser usados para mejorar la ubicación de los asientos en juegos específicos.

NBATickets.com Mercado Oficial de Reventa

El Mercado Oficial de Reventa NBATickets.com está abierto para la temporada 2017-18. Los fanáticos interesados en adquirir boletos de reventa de parte de HEAT Season Ticket Members y otros fanáticos, pueden hacer sus compras en HEAT.com o NBATickets.com. Comprar boletos de reventa en HEAT.com es seguro, conveniente y una manera garantizada para que los fanáticos puedan adquirir asientos que de otra manera no estarían disponibles, incluyendo ubicaciones en el Lower Bowl. Los precios en el mercado de reventa en HEAT.com son establecidos por los poseedores cuando los boletos son colocados a la venta y generalmente exceden el valor inicial.

Boletos para Juegos Individuales

Boletos para juegos individuales para partidos en casas del HEAT en la temporada 2017-18 estarán a la venta para el público general a partir del viernes, 15 de septiembre a las 10 a.m. en HEAT.com y Ticketmaster.com

“Mobile Only Entry”

El Miami HEAT se moverá a “mobile only entry” (sólo usando un dispositivo/ teléfono móvil) para los fanáticos en la temporada 2017-18 en la AmericanAirlines Arena. Los boletos en móviles garantizan a los fanáticos la autenticidad de los boletos, acceso fácil a la Arena usando el teléfono y la manera más fácil de transferirlos a un amigo o revenderlos en internet. Para más información los fanáticos pueden visitar HEAT.com/app.