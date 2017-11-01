芝加哥公牛与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将会在周三晚上主场迎战芝加哥公牛。现在获得你的球票! 迈阿密热火在1月22日与芝加哥公牛的比赛中100：88战胜对手。比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛的最新消息。

1: 即使热火在加时赛中输掉了比赛，但是从与森林狼的加时赛中我们学习到了什么？

Couper Moorhead: 虽然最后的数据并没有完全的展示防守，但是周一是热火一个完美展现防守的例子，这也是我们在两天前一直提到的。森林狼是全联盟最强进攻的球队之一，他们能够在100次进攻中得到111.2分，但是在热火与森林狼的比赛中，森林狼没有占到丝毫的好处。对手不得不强行去完成一些中投。在周三的时候不论白边是否会回到场上，迈阿密热火都已经进入了正确的方向。

同时我们不得不说热火在这场比赛中得到了24次失误，他们在100次进攻中得到了108分，73次突破也是全联盟最高的。他们也是过去5年内第三支球队有这么多的突破。热火的进攻很大的程度都依赖于突破传出的进攻，他们的效率现在有所下降，但是只要球队在这个正确的方向上前进，他们迟早回得到奖励的。

Joe Beguiristain: 我想谈一谈热火的进攻。在周一晚上热火的后卫双雄都表现非常出色，德拉季奇在上半场比赛中就得到了他18分中的16分。维特斯在第四节和加时中得到了球队最高的33分中的21分。热火不断的冲击内线和撕破对手防守，虽然球队在最后遗憾落败，但是这也是热火一个信号。

2: 芝加哥公牛在休赛期有了不少的变化，他们现在有什么不一样了吗？

Couper: 就像亚特兰大老鹰一样，他们完全从米尔萨普－霍福德的阵容转变，而公牛现在也从吉布森，诺阿，罗斯的组合结束。吉米巴特勒被交易，他们得到了拉文，邓和新秀－马肯那。

这是一支非常年轻的公牛。马克肯纳是一个非常出色的20岁球员，他在今年选秀中公牛以第七号签选中，场均贡献15.6分，9.6个篮板和60%的投篮命中率。罗宾依旧是可以依赖的内线防守球员，霍利德现在场均15.8分，但是只有33.3的投篮命中率。他们现在寻找自己的方向。

Joe: 就像Coup上面说的，公牛很大程度还是因为他们有着很多的没有经验的球员，因此赛季开头对于公牛来说很艰难。他们现在1胜4负，进攻效率全联盟倒数第一，有效得分效率44.7％，但是他们有着第二高的助攻有效值，他们不会有着那种随便去打吧那样的阵容。

3: 热火接下来将会有6个客场的比赛，你觉得这场最后的主场比赛有什么意义？

Couper: 最容易说的现在就是热火很可能回头一些轻松的3分球，不仅仅是在数据上。同时我们也会说，热火也有可能在进攻，防守上有所下滑，如果投篮在一开头并不准那也是很正常的。热火减少他们的失误次数，斯波在几天前表示他们希望球队的失误在12到14次左右。热火现在领跑联盟突破次数，大部分的进攻都会有一个不错的结果，他们的处理球都是非常聪明的。

Joe: 因为芝加哥公牛现在正在出现麻烦，我们会希望看到一个完全释放的迈阿密热火。当然没有什么可以保证的，但是我们希望能够看到他们的各个位置能够打出他们的水平。

在周二的训练后，斯波和一些球员讨论过一个打出侵略性和减少失误，热火现在场均60.7次突破，同时在突破传出后投篮命中率也是全联盟前5，达到52.9%.

伤病情报: 白边参加了今天早上的投篮训练。

“他将会在球馆出现并做好上场的准备。” - Spo

比赛亮点:

Jan. 27 – HEAT at Bulls

Dec. 10 – HEAT at Bulls

比赛记录:

热火现在2胜4负，公牛现在1胜4负。

德拉季奇现在连续52场比赛得分数上双。

效率 (排名):