历史告诉我们，了解一个球队的过去是非常重要的。更好的了解球队的过去，也有助于我们更好的预测未来。当然数据也只能是一个大概的数据。

之前的那个赛季帮助我们定位好我们可以达到什么样的目标，有的时候需要后探一步来测试你究竟能向前迈开多远。

你们大部分都可能注意到上星期末热火一系列的自由市场大动作。热火成功的签回了詹姆斯约翰逊和迪昂维特斯。迈克罗伯特被交易走。凯利·奥利尼克被热火收入囊中，艾灵顿将继续被保留。热火还有一些位置需要处理好，但是很明显他们将会在接下来的几个赛季里有一套稳定的上场阵容。

热火，现在有了他们自己的球队。

“如果我们可以在这个赛季里保持健康以及状态，可能天空才会是他们的极限，”莱利说。“你需要自己去找到这条路。”

你并不需要怀疑这些，特别是如果你花很多时间在社交网站上的话，你就会知道热火上赛季后半段打出了30胜11负的战绩。你听说了那些惊人的3分命中，包括了维特斯的3分绝杀和德拉季奇的内线突破。你了解到白边的防守也变得更加稳定，詹姆斯约翰逊的组织中锋，以及艾灵顿在看到篮筐前便出手命中。你听说了上赛季这个球队饱受伤病困扰，他们的13连胜以及战斗到常规赛最后一场。

所有的这一些都是非常准确的也非常重要。所有一切都证明热火并不是不够好或者是没有足够的潜能。他们很大程度上输给了伤病。

“现在还在谈论我们上赛季下半赛季有多么出色可能感觉有些老古板，我们希望能够在下赛季保持。”泰勒说。

有一些你是可以再次创造的，有一些你可能并不行。一旦热火打出了他们自己都心惊的连续2个超过40％的3分命中，而对手只有33%时。可能我们很难要求这支球队整个赛季都达到这样的水准－只有两只球队达到了这个水平，最近的一个是2000-01赛季的马刺，他们的3分出手，这比本赛季NBA最少出手的球队还少629次。

迈阿密热火可以3分球40%命中，同时能组织对手达到这个水平，但是他们不太可能成为长期保持这样水平的一支队伍。

他们能做的就是去尽量做好所有的，即使他们从没有试验过。

他们可以继续去进行突破分球，不仅仅是维特斯和德拉季奇，他们都是油漆区内前10的传球手（每100次处理球）。当热火有着同样的射手和后场控球球员，加上奥利尼克可以拉开锋线，热火可以再次发挥出内线切入分球的打发。

“这是一个让后卫很舒服的联盟，” 帕特·莱利说。“你必须成为全能后卫，你需要可以得分，控球，防守，3分和组织进攻。”

他们可以继续保持癞皮狗式防守，越过每一个挡拆，每时每刻逼迫控球手，切下传球轨迹，以及保护好篮筐。使得别的球队尽可能少的出手3分。

这种防守方式使得热火上赛季的防守效率排名第五，104.1.为什么不是第一能，第一马刺与热火的差距基本赶的上热火与奇才的差距。这也意味着我们有很多的上升空间。我们可以做的不仅仅是让詹姆斯约翰逊的1对1的防守，不仅仅是理查德森的快攻拦截。因为他们可以做得更好，他们能更好，不论是在防守强行投篮还是挡拆后的防止错位。

当我们拥有了奥利尼克和阿德巴约，我们有了两个全能型前锋。奥利尼克可以投篮，防守大个子，传球。这都是主教练斯波想要尝试的。

“我们现在缺少的和寻找的就是那些有技术的空间大个子，”莱利说。“奥利尼克出现在我们的公式里时，他可能能创造出不同的结果。他是一个大个子并可能能创造出全联盟最好的挡拆，他可以防守后卫，外线3分以及传球。”

“他将会是白边的完美搭档。他可以和他一起，我们也可以让奥利尼克配合别的阵容，比如他和阿德巴约。”

阿德巴约现在才仅仅19岁，他还需要时间去逐渐发展，但是很可能他将会在第一个赛季防守多个不同位置，其中包括了挡拆配合和快攻推进者，他在夏季联赛证明了自己是一个有着惊人的篮球天赋的球员。

我们可以获得健康的理查德森，他在赛季的最后15场比赛成功找回状态，3分线外43.8%的命中和场均3个抢断＋盖帽。

同时我们将看到温斯洛的回归，他在上个赛季仅仅出场了18场比赛，在这段时间里他也让我们看到了他组织进攻的能力和多位置的全能。

迈克格鲁德将不再是一名新秀，他日渐提升的投篮将为热火带来很大帮助。

德拉季奇，白边，维特斯和约翰逊兄弟都有独特的闪耀颠，他们必须要努力奋斗继续保持以往的水准。

这是一套可以适用于不同框架的必要阵容。

他们可以打大个子，同时而不显得拥挤。

他们可以打小个子，同时而不缺少防守。

防守上招招戳喉，进攻上像牛犊一样无所畏惧。

去年的某些时刻可能成为今年的常态。

他们可能做到了这一切而没达到60胜，这只会是一个结果。

有一件事球队必须要做到的就是保持像上赛季一样的进取心。没有什么比热火像炼狱一般防守态度更重要。射手命中下降是自然现象，有些可能会有提升，但是场上5人的态度是影响比赛结果的关键。

当你达到了季后赛后，有很多的别的需要考虑，包括了幸运和随机性，当然球队本身也需要有进化来创造出那些不太可能的奇迹，但是一切皆有可能，没到最后一刻你又怎么知道呢？

这支球队可能会成为什么，收获不同的结果，他们不再是以前的他们了。