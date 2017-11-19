印第安纳步行者与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上主场坐镇印第安那步行者。现在获得你的球票！ 迈阿密热火在10月21日与步行者的比赛中以112-108战胜对手。本场比赛将于下午5点开始。你可以从下午4点30分开始收看福克斯的电视直播。

1: 迈阿密热火在客场战胜华盛顿奇才的比赛，他们在哪些方面做的不错？

Couper Moorhead: 防守。防守。防守。在经过了一个困难的赛季开始后，迈阿密热火在过去的8场比赛中终于找到了正确的方向。他们现在的防守排名全联盟第7。在面对华盛顿的比赛中，热火限制了这支前10的进攻球队到每100次进攻只有91.6分，他们的大部分出手都是在热火的防守下的。你不能依赖于一支球队在比赛中投失所有的3分球球。你只能自己去做好防守，干扰对手的每一次投篮。同时热火还有些需要努力的，他们的进攻还是有一些麻烦，这也是他们在取得巨大领先后又被追回的原因，但是他们的防守是球队取得领先的根本原因。虽然进攻并不是完美，但是维特斯和詹姆斯约翰逊最后时刻的投篮能够帮助热火拿下这场比赛。

Joe Beguiristain: 就像我们之前说的，防守时主要的原因。沃尔在比赛中一直没有进球，直到比赛离结束还有5分25秒，他才投进第一个球。理查德森和温斯洛对沃尔的防守是主要原因，但是也少不了白边的协防。比尔也因为维特斯的防守在比赛中22投9中。

在奇才在第四节疯狂反攻的时候，白边和詹姆斯约翰逊9投7中得到了17分。同时维特斯投进了2个终于3分球，这也帮助热火最终锁定胜局。

2: 热火上一场面对 步行者表现如何？

Couper: 联盟大部分人都学到了同样的事情，那就是印第安纳可能是最好的进攻球队。热火在下半场拿下了21分的领先优势，但是在休息之后，印第安纳拿下了58分，第四节32分，迈阿密以小胜之后险胜。步行者传球很快。但真正的惊喜是，并且一直是奥拉迪波。他只用了23次射门，但是奥拉迪波最后一共砍下28分，主要是作为主要的组织者。步行者给了他这个机会，他也很好的接受自己的决赛。

请注意，首发波格丹诺维奇只在比赛中打了21分钟，因为麦克米兰决定同时打小考林斯和尤瑟夫。即使没有特纳，萨博尼斯也被证明是一个非常熟练的中锋，对挡拆的管理非常好。

然而，印第安纳的早期成功大部分是由于三分球命中率达到40％。机会最终会降下来，但是最重要的是要注意的是即使步行者打得不错，迈阿密也只限于三分球，而印第安纳队最后只有19分。

Joe: 我们了解到步行者不应该被任何人轻视。他们有着最好的年轻球员米尔斯，印第安那在下半场给热火造成了不少的麻烦。奥拉迪波一如既往的给热火的外线制造麻烦，萨博尼斯和杰弗森也在利用自己能力打进低位单打。

虽然在米尔斯回归后，杰弗森没有再有这么多出场机会。但是萨博尼斯依然作为板凳在过去的多场比赛给大家留下了非常深刻的印象。萨伯尼克场均13.2分，7.6个篮板和2个助攻。他的挡拆下每次进攻可以得到1.16分。

他们出色的进攻也使得他们现在取得了8胜8负的战绩。

3: 热火如何在进攻端战胜印第安那步行者呢？

对于印第安纳步行者来说，他们虽然进攻非常出色，但是防守一直是他们的诟病。印第安纳在篮筐上的防守非常弱。同时他们不会给予太多底线3分的机会。所以如果热火在内线一直打不开的话，最好的方式就是侧翼的45度3分和快攻3分球。

比赛记录:

热火在迈阿密主场取得了对步行者的6连胜。

步行者在过去4场比赛中赢下了3场，现在是8胜8负。

奥利尼克现在是热火3分命中率最高的球员，48.7%的3分命中率。

奥拉迪波场均23.1分。

效率 (排名):