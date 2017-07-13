“不要让你的梦想走远了。”

这是扎克·奥古斯特的父亲，一个前半职业足球运动员，对他的建议。

奥古斯特似乎早已将这牢记在心。

在圣母院大学几年里，他连续两年帮助球队背靠背杀入疯狂三月前八，这名6尺10的大个子在选秀中没有被选中，然后他就在土耳其联赛里坚持打球。

“我认为这是一个刚刚从大学毕业的我所需要的，”奥古斯特说。“这给予我作为一个新秀大量的出场时间，并能够在一个我适应的环境下打球。”

在最近的夏季联赛中，奥古斯特给球队带来了能量的同时还有他的努力。当他在奥兰多夏季联赛中得到更多的上场时间，他抓住这个机会，向大家展现出他的能力。他的出色表现同样被带到了拉斯维加斯。

“这是一些我专心钻研的，但是我认为有很大一部分我的比赛并没有被大家所重视。”奥古斯特说。“现在我要做的就是在投入我的努力的同时得到大家的认可。”

没有什么比冲抢进攻篮板更加能表现出一个球员的积极性了，他的努力给予了球队更多的二次得分机会。

在奥兰多，奥古斯特场均7.3分，6.3个篮板，2个抢断和58.8%的命中率，而这实在他上场17.7分钟的时间里。在他24岁生日那天，在与马刺的比赛中，他得到了17分，9个篮板，并帮助我热取得了首个夏季联赛胜利。

“我感觉得到足够的上场时间就像是一个恩赐，”奥古斯特说。“同时能够在场上和我的老队友同场竞技，没有什么比这个更好的生日了，做我所喜欢的事情。”

当新的球员条例出来之后，球队和发展联盟可以有双重合同，24岁的奥古斯特也可能有机会更快的进入他深爱的NBA。

“我觉得这是一个非常大的机遇，很多的球员没有被看中的球员现在能有机会现在继续打球了。”

如果奥古斯特能继续保持他的稳定和高效率发挥，遵从他父亲的建议，他是很有机会得到球队青睐的。