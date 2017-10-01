亚特兰大老鹰与迈阿密热火的比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上迎来亚特兰大老鹰。本场比赛由Miami Cancer Institute at Baptist Health South Florida特约。 现在获得你的球票 迈阿密热火在2月24日与老鹰的比赛中战胜对手。比赛将于下午6点开始，福克斯太阳将对比赛全程直播。你也可以收听790电台了解比赛最新动态。

1: 训练营中最重要的是什么故事呢？

大部分都跟以为热火训练营一样。正常情况训练营都是3到4天，但是本周的在佛罗里达大西洋的就有所不同（球员们会在晚上训练，但是没有官方的团队训练）。斯波说：热火大部分球员都是从上赛季保留下来的，他们都有在休赛季期间在保持在球馆训练，他们现在不会像刚开始那样急需训练，事实上他们的训练就像赛季开始后的团队训练一样。

从商业角度来说，热火在夏天并没有什么大的动作。在几天前，球员会被问到关于韦德加入克利夫兰骑士队，但是同时他们主要面对的问题还是如何满足主教练斯波的轮转。球队的阵容首次变得如此完整健康，你知道德拉季奇，维特斯，白边会进入首发，但是谁会加入他们的首发阵容，谁又会在板凳给予球队帮助。季前赛会告诉我们结果。

2: 主教练斯波是如何看待季前赛的？

斯帅做了很多的尝试。这是一个典型的特征。现在球队需要进入常规赛状态了，所以我们会看到他们会如何在常规赛前做出调整。记住，本赛季将会比上个赛季提早10天开始，这是为了帮助球员减少背靠背可能带来的影响。考虑到斯波一般都会进行多次调整，所以本赛季也会需要大约两周时间去实验。

在周六的队内对抗赛中，斯波让温斯洛和詹姆斯约翰逊分别首发两队大前锋，第三个首发位置我们还需要观察，因为大前锋的位置是我们最有兴趣关注的。

“即使季前赛仅仅比以为少了一周，训练营对于我来说一直没有结束，直到第一场正式比赛开始，” 斯波说. “因此所有的季前赛对于我们来说都还是训练营的一部分。”

3: 与老鹰的比赛可能意味着什么很多吗?

对于两支球队来说都是第一场季前赛的比赛，所以可能并不会。但是对于某些球员来说他们都对终于有机会与别的球员比赛更加的兴奋了。亚特兰大休赛季期间失去了米尔萨普，但是同时也对他们的前锋来说都是一个巨大的机会。

同时霍华德也去了夏洛特，所以似乎伊利亚索瓦或者是德蒙会首发大前锋出场，同时他们还有新秀约翰-考林斯，他很有可能会有很多额外的出场时间。

比赛记录: