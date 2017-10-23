亚特兰大老鹰与迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上在美航球馆迎战亚特兰大老鹰。获得你的球票! 迈阿密热火在2月24日与老鹰的比赛中以108-90战胜亚特兰大老鹰。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从第一场热火主场与印第安纳步行者的比赛中了解到什么呢？

Couper Moorhead: 在热火的第二节他们打出了37:19的进攻高潮，这也是热火最终取得胜利的关键原因。在这一段时间里我们很好的看到了热火的防守和进攻的融合，这完全是热火上个赛季下半赛季的表现。他们完成了那些需要的投篮，他们在进攻端除了在第四节有一部分时间出现一些困难也让印第安纳最终将比分无限缩小，但是总的来说这也是我们希望看到的。

当然在防守端我们还有很多可以去讨论的。当将不会在本场比赛中出场热火将会在体型上相对弱势，但是他们的超强身体诉者也能够帮助热火在防守上可以很好的完成任务。但是有一个问题就是，热火会允许对手有更多的内线出手机会，同时需要尽可能的减少对方的进攻成功率。现在斯波说热火需要更多的注意在防守上，联盟中有很多的球队都像印第安纳步行者一样是那种高节奏的进攻型球队。这也是一种趋势，所以热火需要寻找一种方式去逐渐适应这种打发。很可能热火会不仅仅是加强对对手的防守压力，他们也会在球的传递上增压。

Joe Beguiristain: 我们了解到热火是一只有着很强进攻能力的球队，即使白边在比赛中无法出场，但是在周六的比赛中热火有五名球员得分上双，其中包括了德拉季奇，维特斯，詹姆斯约翰逊，奥利尼克和约什理查德森。其中很关键的一个球员就是奥利尼克。

这名7尺高的大个子能够完成挡拆和无球跑动，投进3分球，帮助队友制造机会。在奥利尼克上场比赛的第二节里，他帮助热火打出了37:19的进攻波。帮助热火建立了13分的领先。虽然说印第安纳在防守上排列全联盟垫底，但是热火的执行能力都非常不错。

虽然没有白边热火的防守可能会出现一些漏洞，但是热火有一些可以继续进行培训的。乔丹米奇可以挡拆，希望在周一晚上也可以看到他的这样的表现。

2: 亚特兰大老鹰今年有什么不一样了？你觉得他们的新阵容有什么影响？

Couper: 在去年的夏天老鹰有了不少的变动，他们正在建立一个全新的球队。首先卡龙离开，然后霍福德和杰夫，后来科沃尔和米尔萨普离开，霍华德被交易，整个球队发生了巨大的改变。

就像我们之前提到的，老鹰现在在节奏和空间上都把握的不错。他们的大个子都可以投3分，其中包括了德蒙，就像印第安纳和奥兰多一样，老鹰也是一个检测热火快攻高节奏进攻防守的验金石。

3: 白边今晚将不会上场，你觉得今晚热火会有什么改变？

Couper: 我认为斯波会继续使用乔丹米奇和詹姆斯约翰逊为首发，并将奥利尼克放在替补的地方。米奇上场比赛仅上场13分钟，但是在上半场他都是热火流畅进攻的重要一环。主教练斯波很明显正在试验着什么，但是当什么决定之前，热火很可能将继续使用这个首发。

伤病情报：在周一的投篮训练后，主教练斯波说白边将继续缺席，首发将维持与上场比赛一样的阵容。

高光时刻:

2月24日－迈阿密热火在亚特兰大老鹰

2月1日－亚特兰大老鹰在迈阿密热火

比赛记录：

热火和老鹰上赛季各胜一场，他们都赢下了一个主场一个客场。

这也是热火本赛季最长的连续主场比赛.

效率值 (排名):