训练营第四天的新鲜事

迈阿密热火在周五早上完成了他们最后一个训练日。下面是第四个热火训练日一些值得了解的新鲜事。

无缝隙的轮转配合

今年的训练营如此独一无二的一部分原因就是因为有很多的球员重新回归。感谢他们的持续发挥,主教练斯波也对过去四天的训练进度表示满意。

“大家都很努力的训练去达到我们的防守标准,” 主教练斯波说。 “球员们在这段时间不仅仅是能达到这个标准,同时他们能够找到去年那个分享球的状态,这也使得别的球员变得更加轻松,这几天下来让我都很受鼓舞。”

哈队也称赞主教练斯波的工作

“我们这个时候相比上个赛季已经超出很多了,因此我们当赛季开始后应该可以迅速进入状态,上赛季因为团队的融合有些慢,这拖了我们的后腿。” 哈队说。

让比赛开始

在热火的周六完成慈善对抗赛后,他们将在周日晚上6点开始季前赛。比赛将于周日晚上6点在美航球馆开始。

哈队看起来已经准备好了

“走到场上跟很多新的球员一起同场竞技这种感觉很不错。”哈斯勒姆说。“你知道,我们彼此之间也在相互竞争,即使我们在场上也会帮助别的球员变的更好,这跟与别的球队打球你都可以嗅到血气。”

DJ理查德森

理查德森在周五的训练后DJ塞普特一起合奏。DJ塞普特是热火DJ 艾里的的好朋友,参加了这四天的训练营。

“能够参与训练营是一种体验,” DJ塞普特说。

说到体验,理查德森也展示出他的打碟功底,他重演了迈克杰克逊的"Don't Stop 'Til You Get Enough'和'Rock with You'"

“我自己经常去打碟,搞创作” 理查德森说。 “我就是喜欢这些.”