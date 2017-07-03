夏季联赛：迈阿密热火83:86憾负印第安纳步行者

迈阿密热火在与印第安纳的比赛中83:86不敌对手。阿德巴约在比赛中砍下29分11板.

1. 阿德巴约的疯狂表现

球队很快的找到感觉并进入状态，然后就有着阿德巴约的迅速启动。简单的说，这个新秀在比赛中完全掌控了进攻防守两端。就像以往一样，阿德巴约努力的冲向内线，拼下每一个篮板球，吸收与对方的身体接触。这个空接也非常精彩。

当然除了这之外阿德巴约的防守也一样非常出色。不仅仅是在防守斯塔克，同时还有丽芙上。

他同时还完成了这个非常漂亮的抢断，并且用一套快攻＋欧洲步完成进球。

当然这还不是全部，这名肯塔基前锋在内线大肆杀伤，完成了多个高难度进球和一系列扣篮。

无需多说，阿德巴约给我们带来了很多的热情。他14投8中得到了29分，11板（6个进攻篮板），这个19岁球员还有2个盖帽，1个抢断，1个助攻。

2. 罗宾逊和奥顿创造了很多机会

当伦敦无法在比赛中出场，贾斯丁罗宾逊和奥顿得到更多的出场时间，他们也帮助热火在进攻上打出更多组合，奥顿得到了球队最高的7次助攻，同时他的积极也使得他得到了球队最高的13效力值，他还得到了7分5板2抢断。

罗宾逊同时展现出了很好的控球能力，他的快速进攻与防守给予球队很大的帮助。他最终得到了12分，2板和1个助攻。

3. 艾文展现出进攻能力。

他在比赛中11投5中，得到了5个篮板和3个抢断。

其他要点:

-奥古斯特在前两场比赛中没有出场，但是他在周一的比赛中很好的出现。让我们看看他在跑动中的扣篮镜头。

在15分钟出场时间里，奥古斯特得到了4分，2板，1盖帽，1强调。

下一场比赛:

-热火将在周二下午面对活塞队。比赛将于下午5点开始你可以点击这里来跟踪比赛最新消息。