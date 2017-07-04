夏季联赛：热火71:73在双加时中输给了活塞

迈阿密热火在周二晚上与活塞的比赛中以71:73遗憾输给了底特律活塞。奥卡罗怀特得到了热火最高的29分。

1. 怀特倾其所有

迈阿密热火希望在2017年夏季联赛中取得首胜，奥卡罗将他的一切都发挥到最好。这名前锋在最后的15分中得到了10分。可能他最佳镜头就是面对亨利的这个2+1.

怀特在比赛中争球也非常的积极，他在内线多次造成对手犯规，这也使得他得到了10次罚球机会。

没有人对他的全面表现感到意外，他在第一节开头便大冒了艾伦森。

他本场比赛20投9中，得到了29分，6个篮板，3个助攻，2个盖帽。

2. 阿古斯特的表现

奥古斯特在比赛的一开头就完成了几个强有力的扣篮，他在本场比赛中明显跟之前不一样了。特别是在第三节得到了9分，3个篮板，3个抢断，其中包括了一个欧洲步上篮。

奥古斯特得到了11分12个篮板和4个抢断。

3. 罗宾逊打出侵略性

不论有什么挡在他的前面，贾斯丁罗宾逊没有表现出任何的害怕。他在进攻防守端都表现的及其积极。

在热火的追分第三节，他的积极也迫使对手带球回线，以及完成了一次传球的抢断。

在他17分钟的比赛中他得到了6分，2个助攻，2个抢断。

Other Takeaways:

比赛纪录:

-斑－阿德巴约没有出场比赛.

下一场比赛:

-热火将在周四开始最后一场奥兰多的比赛。开场时间和对手现在还不确定。