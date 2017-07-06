夏季联赛：纽约尼克斯91:72战胜迈阿密热火

迈阿密热火在周四早上夏季联赛的比赛中以72:91不敌纽约尼克斯。威廉姆斯得到了热火最高的14分。

1. 罗宾逊第四节的精彩表现

即使迈阿密热火在第四节两位数落后，罗宾逊依然专注于他的任务，努力帮助球队将比分缩小。因此这个5尺8的后卫在这段时间得到了10分，其中包括了一个漂亮的假动作得分。

罗宾逊9投5中得到了12分和2个抢断

2. 威廉姆斯火热的手感

威廉姆斯在奥兰多不断的投进3分球。威廉姆斯在里球馆15公里外的佛罗里达中部大学5年。这名23岁的球员也同时得到了本场比赛的最高14分，2个篮板，2个助攻，1个抢断。

3. 佩兰特快速开头

可能伦敦是一个能很快适应的球员。尽管本场比赛开场时间很早，这名快速的后卫没有浪费任何时间便可以找到他的感觉。他上半场就得到了9分3个篮板和2个助攻。这名后卫最终8投4中得到了11分5板2助攻。

其他要点:

-奥卡罗怀特在内线给对手造成一定威胁，他本场比赛得到了12个篮板3个助攻2个盖帽。阿德巴约，同样也能在内线利用身体优势很好的防守了对手的进攻。这名新秀得到了13分3个篮板2个盖帽。

下一场比赛:

-迈阿密热火现在将会前往圣安东尼奥面对马刺队，他们第一场比赛将于周六晚上8点开始。你可以点击这里了解比赛情况.