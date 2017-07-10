夏季联赛：迈阿密热火91:87战胜华盛顿奇才

迈阿密热火在周一晚上91:87战胜华盛顿奇才队。比赛在拉斯维加斯托马斯马克中心进行。威廉姆斯得到了球队最高的17分。

1. 无人可挡的斑

阿德巴约在比赛开头减负了防守大任，内线吸收了对面的身体接触，这也使得华盛顿奇才在比赛上半场内线得分艰难，第三节开始他让对面开始加强对他的防守。这段时间这名新秀完成了一个精彩的扣篮，以及一次2打1的进攻机会，让我们看看这个第三节还有3分25秒的精彩表现。

如果看了本场比赛，谁能忘记他助攻奥卡罗怀特的这个精彩空接呢？

这名19岁的前锋在周一的下午做到了一切他能做的，他得到了16分，7个篮板，2个抢断和13的效率值。

2. 怀特在第四节的表现

在经过了开头的缓慢进入状态，怀特在第四节统治了比赛，他在这段时间里得到了10分，其中包括了一个精彩的补扣。

在防守端，他封盖了凯文同时造成了考林翰和麦考伦的进攻犯规。这是热火的打球方式。

总的来说，怀特得到了14分，6个篮板，2个抢断，1个盖帽和全队最高的15效率值。

3. 威廉姆斯第三节的火热手感

当他找到手感时，他是真的火热。在第三节他得到了4个3分球，同时很好的找到空位。他得到了球队最高的17分，9投6中，威廉姆斯累计得到了2个篮板。

其他要点:

-即使麦肯锡有能力在远距离投篮得分，这名26岁的球员可以做到比远距离得分更多的。事实上，麦肯尼在周一表现出他对篮筐的进攻性。

他本场比赛中最精彩的表现来自于他在第二节的表现。这名摇摆人左侧接球后，面对对方的防守打进3分，并造成了对手犯规完成了打4分。

麦肯尼9投4中得到了15分，2个篮板，2个助攻，2个抢断和1个盖帽。

下一场比赛:

-在周二晚上，迈阿密热火将面对达拉斯小牛队。NBA TV将对比赛全场直播。 你可以点击这里了解比赛情况。