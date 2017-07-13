夏季联赛：迈阿密热火91:84战胜洛杉矶快船

迈阿密热火在周四晚上91:84战胜了洛杉矶快船。奥卡罗怀特得到了最高的23分。

1. 一如既往保持稳定的奥卡罗·怀特

在斑·阿德巴约，奥卡罗·怀特成为了热火夏季联赛中最重要的一个点。这个前锋从一开始便保持他的高效率。更是在比赛中完成了精彩的打4分以及2个背后追帽。

这个4分表演来自于比赛后半段，这仅仅是这名24岁的球员完成一系列有节奏投篮中的一个。这名来自佛罗里达州立将中投和篮下突破结合起来，17投8中砍下了23分，其中3分球9投4中，同时他还得到了8个篮板，2个助攻和16的效率值。

2. 罗宾逊再一次做到了

你记得贾斯丁·罗宾逊在周三的那个疯狂第四节吗？没错在周四他继续表现出他的惊人水平。

在第二节面对洛杉矶，这个高速度的后卫利用各种挡拆找到投篮机会，连续投进3个3分球，帮助我热打出12分进攻波。

这是非常奇幻的，同时他还在比赛下半场完成了一个精彩的后撤投篮，帮助热火拉开比分。

鲁滨逊17投7中得到了22分，8投4中的3分球，2个篮板，6个助攻，4个抢断和16的效率值。

3. 全队的3分球

奥卡罗和鲁滨逊不仅仅是唯一的两个3分射手，克莱沃也在比赛中3分发挥出色，8投4中的3分最终得到了20分和球队最高的17效率值。热火本场比赛3分球37投15中，40.5 %的3分命中。

其他要点:

-A.J哈蒙斯在防守端为热火的胜利贡献巨大，面对快船他很好的保护了篮筐，本场送出5个盖帽。

同时这个2+1也异常精彩

比赛纪录：

-阿德巴约和佩兰特休息.

下一场比赛:

-热火进入了八分之一决赛，他们将在周六面对孟菲斯灰熊。比赛于东部时间下午6点开始，ESPN2将对比赛全程直播。