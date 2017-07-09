夏季联赛：迈阿密热火75:74战胜圣安东尼奥马刺

迈阿密热火在周六晚上的比赛中75:74战胜圣安东尼奥马刺队。斑－阿德巴约得到了球队最高的18分。

1. 奥古斯特再一次给球队加上了能量

扎克奥古斯特很明显有着一个隐藏的小马达，不是吗？在奥兰多多场比赛中发挥出高效率，本场在拉斯维加斯的比赛更加是这样。上半场这名24岁的球员积极的在前场拼抢篮板球，这也给予了热火很多的二次得分机会。事实上，奥古斯特在第二节结尾前便连得6分，其中包括了这样一个与佩兰特的跑位暴扣。

随着比赛的继续进行，这名大个子多次在内线得分，在防守上，他也展现了很强的防守能力去盯防对手的后卫，特别是他在比赛第四节还有15.9秒时的防守迫使对面的穆雷仓促出手不中。

奥古斯特在本场比赛得到了17分，12投8中，9个篮板（4个进攻篮板）。

2. 佩兰特斯的绝杀

在早些时候，佩兰特一如既往的轻松持球，他在比赛中得到了5次助攻。当然最重要的是这名前弗吉尼亚的球员在第四节还有4秒时完成绝杀。

除了5个助攻外，佩兰特得到了12分，10投5中，以及全队最高的3个抢断。

3. 斑之扣篮!

在第一节利用他的小勾手多次得分后，阿德巴约在第二节给对手带来了伤痛。让我们看看他本场比赛的一些暴力扣篮吧！

当然，阿德巴约在比赛中也展现了他超强的运动天赋，让我们看看他第四节的一条龙上篮。

总的来说，这名19岁的球员得到了全场最高的10个篮板和18分，2个抢断。

4. 欢迎加入我们A.J

热火最新的球员没有浪费任何时间便出现在我热的阵容中，A.J在周五的时候被热火通过交易得到，他在第二节的时候上场。这名24岁的中锋完成了一个高难度的内线进球，从3分外投进一球，同时他也展现出他在防守上的天赋。

哈蒙斯在16分钟出场时间里得到了5分，1篮板。

其他要点:

-像哈蒙斯一样，麦肯锡－琼斯也首次代表热火出场。他是前迈阿密大学球员，本场比赛他一共得到了7分，5板，1个助攻。

比赛纪录:

-奥卡罗怀特缺席本场比赛.

下一场比赛:

-迈阿密热火将在东部时间周一下午4点30分开始与华盛顿奇才的比赛。你可以点击这里了解比赛信息.