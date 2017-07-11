夏季联赛：迈阿密热火73－达拉斯小牛78

迈阿密热火在周二晚上与达拉斯小牛的比赛中以73:78不敌对手。克莱沃得到了热火最高的18分。

1. 克莱沃半场后爆炸性的表现

在过去几场比赛中克莱沃并不能很好的发挥，本场面对达拉斯他彻底发挥出进攻水平。特别是半场过后，他的表现更是出色。本场比赛他在半场后得到了14分，其中包括了第三节的精彩表现和第四节的3分雨，这都帮助热火将比分拉近。在防守端，克莱沃也很好的盯防了丹尼斯·史密斯，迫使对手尽可能的强行出手，他本场11投7中得到了18分，其中3分球7投4中，同时他还得到了3个篮板。

2. 不知疲倦的斑

现在你对斑的了解可能就是他的全面。在周二晚上的比赛中，这名19岁的前锋证明了自己是小牛的噩梦。不论是进攻篮筐还是制造犯规。

…阿德巴约拿球后看起来异常舒服。

对了，你一定不想错过他对另一位乐透区新秀的封盖

总的来说，前肯塔基球员得到了13分，9个篮板，3个助攻。

3. 全能的奥卡罗怀特

从跳投到攻防两端的控球。这名前锋在一早就表现出积极的防守态度，同时他还努力的去封盖对手。

这名24岁的前锋最终得到了17分11板2个抢断。他很好的将有节奏跳投融入到了比赛中。

下一场比赛:

-现在下一场比赛的对手和时间还没有确定。