夏季联赛：迈阿密热火68:81不敌奥兰多魔术

迈阿密热火在周日下午在Amway中心与奥兰多魔术的比赛中以68:81不敌对手。奥卡罗怀特得到了热火最高的15分。

1. 斑展现出他惊人的运动能力

阿德巴约的一个让人惊喜的天赋就是能够在很短的时间内防守转换到别的位置。

在比赛的开头，阿德巴约强硬的防守迫使伊萨克投出空气球，然后的回合中他追冒了对手。

但是他的强硬防守到这并没有结束。在第四节的后半段，这个前肯塔基野猫队的球员展现出半场的拦截能力。这个大个子接下来内线持球传出帮助简完成3分。

除了上面提到的，阿德巴约在比赛中野完成了几次单打2+1的机会，展现出他的篮球脚步和进攻能力，其中包括了面对卡斯蒂罗的勾手得分。

感谢这个19岁球员的全能表现，他得到了14分9板（4个进攻篮板），2个盖帽和2个抢断。

2. 奥卡罗怀特的持续发挥

在经过了开场缓慢开头，奥卡罗怀特找到了他自己的进攻方式，并帮助热火重新回到比赛。事实上，这名前锋连续得到了7分，其中包括了在马丁头上的暴扣。

在之后，这名24岁的球员在第四节还有9秒时投进了一个关键期，在第一节32比9落后，热火在二三节都取得了领先，他们需要拿下第四节。然而伊塞克的1.3秒进球使得热火在第四节最后得分不及对手。奥兰多夏季联赛采取积分制度，球队取胜可以获得4分，而在每个节领先也可以得到1分。

"你会想要在每一节里取得领先。我们尝试去了解对手并且让球员们学会如何在落后的比赛中追回比分。我们没有很多的训练时间，我们可以使用比赛的时间去逐渐磨合。”教练克里斯说。

因此即使热火在比赛结束时落后，他们仍然从对手身上得到了2分。奥卡罗怀特得到了6个篮板和1个盖帽。

3. 佩兰特持续发挥

就像面对黄蜂时一员，伦敦佩兰特利用自己的突破为队友创造出不少进攻机会。这名快速的后卫粉碎了对手的防线并帮助热火打出进攻。其中最精彩的就是在第三节他在完成抢断，抛投得分并投进3分后造成对手犯规。

这名22岁的球员得到了热火最高的8个助攻，12分，3板和1个抢断。

4. 其他要点

诺尔佩勒在11分钟出场中积极防守，让我们看看他这个精彩的盖帽。

下一场比赛:

-热火将在周一下午5点面对印第安纳步行者。NBA TV将会对比赛进行直播。你可以点击这里跟踪比赛