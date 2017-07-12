夏季联赛：迈阿密热火89：88战胜华盛顿奇才

迈阿密热火在周三晚上的比赛中以89:88战胜华盛顿奇才队。贾斯丁·罗宾逊得到了热火最高的19分。

1. 罗宾逊在第四节表现出他的无所畏惧

在比分接近的比赛很大程度的考验了球员的心理素质。同时罗宾逊在周三晚上可以很好的证明这都不能干扰到他。这名身高仅仅5尺8的球员本场比赛将整个球队扛在肩膀上，他第四节得到了13分。一次又一次的杀入油漆区内，最终帮助热火在时间还剩下11秒时完成了内线得分帮助热火取得了领先。

他除了本场比赛9投7中得到了19分外，他还得到了3个助攻，2个篮板和1个抢断。

2. 穆勒将所有都融合起来

如果我们有一件可以从穆勒身上得到了就是穆勒是一个射手。这在开场与华盛顿的比赛便展现出来。他除此之外还能很好的完成行进间的扣篮。

在比赛后段的一个关键的补篮

当然最为关键的莫过于他对塞斯的最终封盖，这也直接将我热送入了下一轮比赛。

穆勒最终16投8中得到了17分，5个篮板和3个进攻篮板

3. 哈蒙斯的火热开头

印象深刻.

这就是对哈蒙斯本周三比赛的感觉，他完成了一个这样的双手补扣。

这个大个子对于有节奏的投篮也感觉非常出色。他在这段时间还完成了2个盖帽。

这个7尺大个子最终7投4中得到了9分，5个篮板和3个盖帽。

4. 塞斯想打架展现出他的天赋

尽管在最近的几场比赛中塞斯没有机会出场，本场他得到了属于他的机会。整场比赛，塞斯将自己的勾手和3分都展现出来。

这名22岁的球员的积极拼抢也帮助热火获得了一次快速反击的机会。

你不会忘记这个麦克兰头上的盖帽。

塞斯9投4中得到了9分，7个篮板和2个盖帽。

其他要点:

-尽管开场经过了缓慢的开始，奥古斯在比赛第三节找到属于他的模式，包括了这个进攻篮板和扣篮。

奥古斯特拿下了球队最高的9个篮板，10分，3个助攻和9的效率。

比赛纪录:

-阿德巴约，怀特，佩兰特都没有出场。

下一场比赛:

-迈阿密热火将和洛杉矶快船明天东部时间下午6点半进行下一场比赛，比赛将在ESPN2直播。