这似乎是热火常规训练的结尾。

高强度的训练，球队最后的集体冲刺和一个球队的拥抱。

很基础的内容，是吧？

除了这个以外。

热火的训练来了另外一个特殊的客人，他是两次癌症幸存者，哈斯勒姆的好朋友，卡里·帕特森。当球队训练结束后，帕特森被球员们团团围住。

“我很高兴我能够来到这里，能够去激励他们，给予他们一点生活经验。” 帕特森说。“我们都没有被人保证过什么，所以每当我醒来我都会去说，“感谢上帝”。因为没有他，一切都没有可能。我仅仅是走到他们的面前，尽力去给予他们一些积极的能量，因为即使在我有困难的日子，有人总是比你过得更加悲惨。这也是为什么我会说。“这是比我更加重要的。”这也是我如何去看待每一天。”

哈斯勒姆和帕特森在佛罗里达大学医院11年前相见，那时帕特森还在和哈斯勒姆做一个慈善采访。这两个人之后便失去了联系，之后帕特森的老婆发给哈队他们两人的照片。在交换了信息后，他们俩终于再次联系上了。

“即使我很忙的时候或者是不在的时候，他也总是和我的母亲以及家人很近，他总是跟我汇报他们的情况，因此我们再次联系上，我们的关系就变的更加的牢固。” 哈斯勒姆说。

帕特森最早被诊断出B型细胞淋巴癌，之后他又患了极为罕见的脑部组织癌症。在1月10日进行了手术后，他在3月后开始治疗，4月14日宣布成功战胜病魔。

“他对于我来说是一个鼓励，他在对抗癌症的过程中也成为了我家庭中的一部分，” 哈斯勒姆说。“很多人知道我的母亲也是因为癌症去世了。他时时都能鼓舞我人生会经历很多不一样的经历，我必须要一个个去克服体验。”

他战胜了癌症两次，但是他总是保持着积极的态度。他也有一些情绪低落的日子，我也会去鼓励他。因此我们有着很好的关系。我们会互相鼓励对方前进。”

“大家都问我，认识哈斯勒姆有什么样的感觉？”他不仅仅是一个球员，他只有地球上的一个人。” 帕特森说。“他是世界上最酷的一个名人。每一天我都觉得，能认识他是个荣幸。”