斯波执教生涯的9大时刻

随着斯波超越了帕特莱利成为球队常规赛获胜场数第一的教练，让我们看看主教练斯波10年执教生涯中的那些最精彩的时刻。

这个空接

在经历了韦德与黄蜂的最后时刻连续两次单打并击败黄蜂后，主教练斯波在面对森林狼时的这个精妙空接。热火在比赛还有15.9秒时领先1分，但是接下来他们的出现失误并让对手追平比分。时间留给热火的只有6秒，韦德穿过迷宫一般的队友挡拆并最终完成了这个完美的空接。主教练斯波在比赛最后1分钟给出过很多精彩的打法，但是这个空接进球总是难以让人忘怀。

低位单打的训练

现在可能感觉非常奇怪，但是看看现在的他吧，从2011年总决赛输给小牛以后，勒布朗詹姆斯的背身单打能力一直被媒体诟病。但是从詹姆斯第一年跟随热火开始，主教练斯波就开始让助理教练大卫·费兹德勒开始培养詹姆斯 和 韦德的低位单打。甚至是在广泛传闻詹姆斯在这方面增强训练之前，热火就已经开始为他与韦德日后成为联盟最强的低位单打球员做努力－甚至直到今日依旧如此。

速度与空间

虽然2010－11赛季热火取得了很多的成绩，东部决赛他们击败了东部第一的公牛，但是他们的进攻始终没有达到他们的期待值。因此主教练斯波一直在努力调和球员之间的节奏, 在联盟停摆期间更逊别的教练们一起寻找治疗热火的处方。他们前往了各种不同的竞技比赛，例如当年红火的Oregon Ducks橄榄球队。从观看他们的高速训练和推动进攻节奏中，斯波将一些这样的思想带入到篮球中，最终正在意义上开始了速度与空间小球的进攻。这帮助热火获得了接下来的两座总冠军奖杯并创下了联盟历史的进球命中率。

靠后一步

当主教练斯波一方面让詹姆斯和韦德将中距离投篮改变成内线单打，另一方面主教练斯波专注于让波什－这个联盟中最强之一的中距离得分大个子进攻距离后退一步，开始增加3分球出手。 波什2012年的底线3分球出手次数从35次增加到2013年的74次，接下来他在2014年的3分球出手次数达到了218次。在现在可能你并不相信，当时大个子是否该投3分球一直是一个有争议的话题，尽管数据表明他们是应该向这方面发展。同时还有一点让人费解的就是热火使用了波什作为中锋。但是结果是热火取得了总冠军。

雷·阿伦的表演

当迈阿密热火在收获了总冠军后他们签下雷阿伦，这几乎是难以想象的。热火有着全联盟最好的两个传球手，他们已经得到了很多的3分球出手机会，所以为什么不签下联盟最强的3分球员呢？很明显，这一切都非常完美。主教练斯波很好的运用了里弗斯对阿伦的设计，简单的跟随韦德和詹姆斯与波什挡拆后，出手3分球。这成为了联盟中最为可怕的进攻武器。然后你就了解到热火在暂停后有了一个多么可怕的武器，往往在暂停后他们紧接着就是致命3分球。这也是为什么当年排名暂停后表现最为出众的球队时热火当选。

巴蒂尔

当克里斯波什在2012年季后赛受伤，热火让德克特首发中锋，很多的球队都在季后赛陷入首发名单困难的痛苦－看看金州勇士之前首发伊哥达拉－主教练斯波使用了巴蒂尔作为首发大前锋面对当时的步行者的巨人锋线。现在斯波已经获得了球队单赛季最高的胜场记录，为什么不在季后赛使用同样的阵容呢？两年后，斯波开始完全将巴蒂尔作为首发大前锋使用，这也使得季后赛变得更加扑朔迷离。现在没有人会在任何时刻放下对任何一个球员的防守，但是当时主教练斯波是唯一敢于尝试的。

新的防守体系

当帕特莱利在热火建立起他的防守模式，并最终打出防守反击，创造出对手一次次的失误并在这之后完成一次次快攻扣篮。这已经帮助热火取得了数不胜数的胜利，但是随着时代的推进逐渐走下舞台。热火在2014－15年得到了哈桑·怀特塞德，斯波开始将联盟中最让人难以忘却的防守模式逐渐改变。这支球队已经从完成内线堆积球员转变成允许对手中距离投篮。 他没有让球员专注于个人能力而是希望创造出更加优秀的团队篮球，为之后的胜利打下基础。

德拉季奇的第二春

可能德拉季奇之前没有如此积极的和教练组联系的。现在德拉季奇经常会在赛后哪怕是半夜发短信与教练组联系，或者只是日常的沟通。可能是在休赛季期间德拉季奇和教练组有如此之多的交流，他在2016-17赛季打出了最佳的赛季，主教练斯波建议德拉季奇增加中投训练以及带球后的急停跳投。可能德拉季奇没有教练这些短信和邮件也会做到相同的事，但是主教练斯波会确保每一个球员都会在休赛季有一个训练计划。.

下半程

热火最近的这个赛季可能是大家记忆最清晰的。在经历勒上赛季伤病困扰，热火仅仅获得了11胜30负的战绩，但是斯波依然将这支球队稳稳的团结在一起。他们依然在比赛中努力防守任何一个球队，因此当热火的3分球开始飞起来的时候，他们也创造下了难以忘记的30胜11负下半程记录。热火的球员的起伏和伤病时，最需要的就是教练不断的去让他们保持专注力－这是很多的球队可能在相同境遇下不会做到的。