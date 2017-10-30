森林狼和迈阿密热火比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战森林狼。你可以从这里购买球票 迈阿密热火在3月17日的比赛中以123-105战胜对手。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。

1: 迈阿密热火从上一场比赛6分不敌凯尔特人的比赛中学习到什么经验呢？

Couper Moorhead: 失误球。主教练斯波指出热火在上一场比赛中出现了19个失误，很多的球员才比赛后都谈到了他们需要如何去与别的球员进行沟通。他们从来没有说想要去完全放弃这些失误球，因为其中很大一部分都是很好的进攻机会，特别是在面对一个有着自己进攻体系的球队时，需要这样有侵略性的进攻，你需要时刻准备着接到这样的传球。但是比赛中也有一些失误是自身出现的，对方甚至都没有干扰到自身球员就产生的。森林狼的制造失误是全联盟倒数第三的。

Joe Beguiristain: 我觉得热火需要更加专注于如何去执行进攻，就像之前我们说的，热火在周六出现了19次失误，这也直接造成对面得到了21分，这也最终导致了球队在最后时刻变得被动。另外我们期望球员能够不论是在场上还是场下都能更多的交流，周日的训练中，德拉季奇说球员们的交流是非常必要的也是我们需要提升的。希望球队随着赛程的进行，能够在这方面有所提升。

2: 森林狼在修赛季有什么不一样了吗？这对他们有什么影响？

Couper: 森林狼交易了卢比欧并得到了杰夫特里。然后他们签下了吉布森还有克劳福德。同时交易了拉文换来了吉米·巴特勒。即使他们拥有威金斯，唐斯，他们现在已经很大的不一样了。

森林狼现在的进攻效率排名第9（106.5），防守效率倒数第一（114.3），他们在与雷霆的比赛中让对手在下半场打出了110.1的进攻效率，这仍然是非常仓促的防守。我们很难再找到一支球队有这么多有天赋的球员的队伍了。如果它们在攻防两端都发挥出水平，那么他们真是一支异常强大的队伍。

Joe: 他们虽然有着以威金斯和唐斯为核心的球队，但是他们在经过了修赛季后变得更加的危险。

吉米·巴特勒有着极为强悍的防守能力，杰夫也是一个有着独当一面的进攻球员。杰夫在每次进攻中能够得到1.08分，这也是全联盟前10的，同时他有着40%的3分球命中率。他们如果能够在防守上有所不一样，那么他们就能成为西部的一支劲旅。相信在锡勃杜的指教下，他们很快会将天赋转化为即战力。

3: 如果白边不能出场，热火将会如何去对面凶狠的狼崽子们呢？

Couper: 考虑到他们会首发吉布森和唐斯，他们都有着很强的运动和中线防守能力，我们很可能会看到阿德巴约再次首发并配合詹姆斯约翰逊，我们也可能看到奥利尼克出现在首发。这也就使得德拉季奇去面对特里，维特斯和理查德森将会分防吉米和威金斯。

在侧翼上，巴特勒和威金斯都在体型上相比维特斯和理查德森有些优势。因此热火需要更多的球队联防，防守球员间距在10尺内，考虑到他们将会面对全联盟最强的进攻（从投篮质量和投篮位置），他们需要打出上赛季那样的3分线外防守效率。

Joe: 唐斯现在正在自身的最高水平，场均24.8分，11.8个篮板，本场比赛将会是异常艰难的比赛。我认为主教练斯波会使用阿德巴约和詹姆斯约翰逊为首发前场，唐斯毫无疑问在身高上更有优势，但是阿德巴约应该可以在脚步上跟随好唐斯，约翰逊也能用自身的强壮去封盖唐斯。

除了唐斯以外，吉米将会是热火的另外一个任务，因为这名28岁的球员有能力去完成一些高难度的投篮，你也不能忘记了威金斯，他在这个赛季展现出3分外的进步，31次出手命中率38.7%。

I伤病情报: 艾灵顿（生病）没有参加早上的投篮训练，赛前教练将决定他是否出场。;白边今天参加了全部的投篮训练，但是不会出场。

比赛记录:

热火现在2胜3负，森林狼是3胜3负。

迈阿密上赛季横扫对手。

德拉季奇场均20.2分，投篮命中率50.6%。

唐斯场均24.8分，11.8个篮板，1.8个盖帽。

效率 (排名):