热火的红，白，粉比赛

在经过了连续4天的FAU比赛，迈阿密热火在红，白，粉赛中向热火球迷们展示了他们的实力。

1. 温斯洛的主打大前锋

我们看到了很多不一样的温斯洛，这名前杜克球员以大前锋身份出现在训练营最终战中，全能的温斯洛似乎在这个位置打的非常舒服。

其中他最精彩的表现来自于第二节他抢断对手的传球，然后一人单打艾灵顿，同时温斯洛也多次组织进攻。

总的来说，这名21岁的球员得到了10投6中砍下13分，9板，2抢断，1助攻。

2. 斑!

阿德巴约有足够的实力肆掠篮筐。

实践证明，这名前肯塔基球员身体素质的出色，他在比赛中多次完成惊天扣篮，其中包括了这个大风车。

同时在这场比赛中，这名新秀向我们展示了他出色的篮板能力，总的来说他9投5中得到了10分，6个篮板。

3. 维特斯的第三节

大部分的开场时间，维特斯都是在组织球队进攻，今天在第三节比赛中，维特斯进入了暴走状态，他在完成了一个干拔跳投后，这个来自费城已经全面打开他的进攻模式，他本场比赛11投6中得到了16分，5个助攻，2个篮板。

其他要点:

-新人奥利尼克向我们展现了他的出色传球能力。这个大个子无论是内线得分还是策应配合，同时还有一手外线投篮的能力，奥利尼克本场比赛11投6中得到了13分，9个篮板，3个助攻和1个抢断。.

-从比赛开始，詹姆斯约翰逊就像一个机器人一般，他在修赛季明显有了改变，很好的协防帮助队友。他本场比赛贡献了8分。

-理查德森攻防两端都表现出色，他因为鼻子出血提前离开比赛，最终他得到了8分，3个篮板和1个抢断。