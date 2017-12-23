迈阿密热火94:109不敌新奥尔良鹈鹕
Photo Credit: Issac Baldizon
by Shuaihu Zhong
Posted: Dec 23, 2017
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迈阿密热火在周六晚上109:94不敌新奥尔良鹈鹕。泰勒约翰逊得到了热火最高的20分。
1. 泰勒约翰逊的手感热的起火
虽然泰勒约翰逊在本场比赛迅速进入状态，他在第一节结束前完成这样一个精彩的扣篮。
…没有人准备好新奥尔良在第三节打出的进攻波。
约翰逊在这段时间得到了12分，这与整队的传球有很大的关系。
他们本场比赛17投9中得到了20分，这名25岁的球员还得到了3个篮板，2个抢断。
2. 阿德巴约接受了挑战
安东尼戴维斯和考辛斯是联盟中最难防守的两个大个子。
阿德巴约很好的接受了这个挑战，这名新秀在对位中努力的去防守两名球员。
他同时积极的去争抢篮板球，让我们看看他的这个精彩的补扣。
…或者是干扰下的高难度投篮。
…他在本场比赛中出色完成了他的防守任务，同时哪怕在下半场球队落后时，阿德巴约依然能够保持自己的积极性，对比赛造成影响。
当然我们不会忘记他在第四节的这个精彩的扣篮。
这名20岁的球员本场比赛7投4中，得到了9分，7个篮板，4个助攻。
3. 德拉季奇的回归
在缺席了两场比赛后，德拉季奇在周六的比赛中回归，并倾尽他的全力。
一个完美的例子就是他在第二节的这个自抢自投：
德拉季奇本场比赛得到了13分，4个篮板和2个助攻。
其他要点：
-哈队在第三节进入比赛，他立刻对比赛产生了影响。
你还能期待他做到什么更多的呢？他在比赛中成功的造成了考辛斯的进攻犯规。
下一场比赛：
-迈阿密热火的下一场比赛将会在圣诞节后一天，他们将在周二晚上7:30分主场迎战奥兰多魔术。 你可以从这里购买球票。
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