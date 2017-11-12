热火103-112不敌活塞

迈阿密热火在周日下午与活塞的比赛中以103-112不敌对手。白边得到球队最高的20分。

1. 白边半场后的表现

虽然比赛开始后，白边一直没有找到状态，但是在下半场他完成了复仇。事实上，这个大个子在下半场得到了他全部20分中的18分，其中包括了这个面对安德鲁－德拉蒙德的一个单打。

当白边的进攻发挥高效时，他的防守也没有拉下。

之后他不仅封盖了雷击杰克的抛投，同时他还很好的截断了庄门的空接球，然后帮助热火重新获得球权。

本场比赛他16投9中得到了球队最高的20分，白边也得到了12个篮板和2个盖帽。

2. 攻守均衡的理查德森

理查德森在开场后就迅速进入状态，他在中远距离多次命中跳投。

同时他在第二节完成了这样一个精彩的配合。

同时在防守上，理查德森很好的阻挡了杰克逊的突破并让对手大部分时间在干扰下出手。

你一定不会忘记他在第三节后断的那个双手封盖卢克·肯纳。

总的来说，理查德森本场比赛11投5中得到了15分，5个篮板，4个助攻和1个精彩的封盖。

3.德拉季奇的快热

德拉季奇在第一节就打出高水平进攻。

德拉季奇本场比赛7投5中得到了12分，同时他完成2个助攻以及一个对史密斯的封盖。

德拉季奇不仅自己进攻出色，他还很好的为队友创造机会。

德拉季奇本晚得到了18分，7个助攻，4个篮板。.

其他要点:

-维特斯在第二节也打出精彩进攻，其中包括了这个在包夹下的双手扣篮。

各重要的是，维特斯在比赛中很好的组织球队进攻以及完成了一些非常出色的防守。

25岁的后卫得到了16分，5个助攻，3个抢断。

下一场比赛:

-热火将会回到主场。他们在客场的比赛中取得了3胜3负的战绩。他们将在周三晚上7点30分面对华盛顿奇才队。你可以从这里购买这场比赛的球票.