迈阿密热火与犹他爵士比赛前瞻

迈阿密热火将会在周五晚上客场挑战犹他爵士。热火在12月1日与爵士的比赛中111-110战胜对手。本场比赛将于晚上9点开始。FOX Sports Sun将会从晚上8点30分开始直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火在与太阳的比赛中是如何重新找回状态并且将对手击败的呢？

Couper Moorhead: 这对于热火的进攻来说是一个美妙的夜晚，无论对手是否是联盟垫底的防守球队，热火在本场比赛中都很好的遏制了自身的失误数量，他们的中距离投篮能够打进－同时创造出这些对于球队来说并不是一个问题－我们可以将好的防守转化成更佳的进攻。当然我们不可能从一场比赛就突然跳进联盟前十的进攻，但是球员们需要这种感觉去让他们打出自身的水平。球队可以一直加强对这些的训练，但是我们都希望这些进攻是可持续发展的。

Joe Beguiristain: 这场比赛热火的进攻实在是太疯狂，每一名热火球员，除了理查德森以外都得到了两位数字的得分。特别是德拉季奇轻松在内线得分，白边在第四节也打出统治级的表现，温斯洛和詹姆斯约翰逊的欧洲步。热火在这场比赛中打出了本赛季最高的126分和53.1%的投篮命中率。

即使太阳现在还不是顶尖的防守水平，但是重要的是热火在客场依然可以保持他们的稳定发挥。

2: 海伍尔德在夏天的时候选择前往波士顿，这个赛季的犹他爵士有什么区别呢？

Couper: 很明显他们在防守端依然有着鲁迪·戈贝拉，球队防守效率排名联盟第6。但是可以预料的是，只要戈贝拉还在这里而且桑德还是爵士的主教练，他们的防守就是核心。

海伍尔德更多的是出现在进攻上的作用，同时我们也没有讨论乔治·希尔的离开，上赛季健康的乔治和海伍尔德是非常可怕的进攻组合。爵士的进攻也从上赛季的12倒退到本赛季的27名。主教练桑德非常注重传球和球员之间的配合，因此对于他们是联盟最佳的助攻球队一点都不让人惊奇，但是他们的失误率也上升到了全联盟倒数第二。这也是当球队在面对新球员逐渐磨合的必经阶段，迈阿密热火很明显在去年也经历过同样的阶段。

就像上赛季的热火一样，进攻端的起步缓慢并不意味着在这个赛季中他们不会得到提升。当一支球队注重球队的团队配合和合作，你绝对不能低估他们的水平，因为这绝对可以在防守没有到位时，对手利用团队配合取得优势。

Joe: 虽然他们有很多的老球员，但是海伍尔德的离开对爵士的打击也非常大。就像我们之前说的，他们最大的区别就是进攻上的衰退。

现在他们有着不一样的组织进攻球员－卢比奥，他们依然有着3分射手罗德尼·胡德，前场组合戈贝特和费沃尔。同时他们的今年新秀米切尔也有着成为高水平球员的潜力。

事实上，21岁的米切尔在过去的11场比赛中有5场比赛至少得到了17分，他已经展现出很强的自主得分能力。更重要的是，他在防守对手时，与他对位的球员只有39.1%的命中率，这也使对手命中率下降4.6%。虽然他很多时候是作为替补球员出场，但是依然是非常让人印象深刻的表现。

3: 热火现在似乎找到了一个不错的轮换阵容，至少是现在是吗？

Couper: 当泰勒约翰逊在周三的比赛中因为生病缺席，但是与太阳的比赛依然展示出热火轮转阵容似乎找到正确的方向。随着迪昂·维特斯的回顾，我们看到温斯洛作为首发大前锋似乎很好的与其他4名首发球员很好的配合，他的本赛季首次首发就得到了7的效率值。只要一切都正常运转，斯波应该不会去尝试修改他。

当温斯洛成为首发球员后，他不仅仅是一名辅佐德拉季奇和维特斯的球员。温斯洛得到了大量的控球机会，他保持在开阔区域的跑动同时在其他两名球员创造出机会时完成最后一击。当然投进多个3分球对球队的帮助极大，但是温斯洛的能力似乎在两名控球率极高的球员身边得到了更大程度的提升。

Joe: 这是非常有可能的，泰勒因为生病缺席了与太阳的比赛，而维特斯也从他女儿的降临后回归球队。斯波虽然手上只有8名球员，但是艾灵顿很好的利用了泰勒的时间，同时温斯洛在本赛季首次首发。虽然说温斯洛在首发阵容中更多的是在不同的位置，但是他作为板凳球员出场时也多次作为4号位出场。周三晚上的比赛，他得到了赛季最高的14分，6个篮板和5个助攻。

同时温斯洛的首发也让詹姆斯约翰逊继续作为板凳球员出场，并成为热火的替补阵容进攻的组织者。詹姆斯约翰逊绝对是一个强大的替补，他能场均贡献16.3分，7个篮板，5个助攻，1.8个抢断，以及在过去4场比赛中达到了56.4%的命中率。

比赛记录:

迈阿密热火和犹他爵士的战绩都是5胜6负。

德拉季奇得到了热火最高的20.2分。

卢比奥场均15.8分，6个助攻。

热火在过去两场与爵士的比赛中油漆区内都得到了超过50分。

效率 (排名):