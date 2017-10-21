迈阿密热火与印第安纳步行者比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场面对印第安纳步行者。 获得你的球票! 迈阿密热火在3月12日与印第安纳步行者的比赛中102-98不敌对手。福克斯体育太阳的电视报道从下午7:00开始。你也可以听790机票的动作。

1：我们从迈阿密本赛季的第一场比赛中学到了什么？

Couper Moorhead：你不能指望在第一天一切都会完美的。我们将无法确定这是否与联盟短缺的季前赛有关，但来自埃里克·斯波尔斯特拉的所有演讲和球队的其余成员都是防守，防守和防守。热火队通常会与对手进行对抗，他们遇到了难以置信的有争议的跳投，奥兰多在进攻方面做了一些108.7的进攻，但是在两天之内，每个人都显得特别关注的是56分。其中一些是由于过渡期间的沟通不畅。你不会期望球队在赛季的第一场比赛就打出完美表现。我们还应该注意到，虽然迈阿密在下半年大部分时间落后了两位数，但詹姆斯·约翰逊（在大多数比赛都是陷入犯规的麻烦）也出现了追分高潮，虽然最后还是没有翻盘。

Joe Beguiristain：我们知道还有一些事情要改进。虽然重要的是不要在一场比赛（尤其是第一场比赛）之后以某种方式反复反应，但是HEAT的防守可能会更好。事实上，魔术师在射门47.8％的时候获得了116分，而斯波主教练也在星期五的练习之后表示：“我们输掉了116分，这不是我们想要放弃的。“

2：过去一年里，步行者怎么变了，这些变化会如何影响这场比赛呢？

Couper：你无疑听说印第安纳州交易保罗·乔治到俄克拉何马城雷霆，以换取维克多·奥拉迪波和维多利亚·萨博尼斯。没有任何其他举动甚至会在意义上达成一致，但是球队还将杰夫·特里替换为科林斯（首发）和尤瑟夫组合的控卫。虽然他没有在第一场比赛中打球，但是杰弗逊和他的无休止的一连串动作也加入了前场。根据一场比赛来说很难说，但是在季前赛之前，步行者和布鲁克林篮球队是其中一个最慢的球队之一，另外一个晚上（140-131）也是116场比赛，这恰好是NBA最快的比赛之一过去十年。考虑到麦克米兰球队的速度通常较慢，但这并不意味着打出140分，而且步行者有可能抵制这一趋势，并尝试成为一个更具爆发力的进攻队伍。

Joe：如上所述，步行者看起来与去年同期不同。例如：印第安纳星期五（达伦·科里森，维克多·奥拉比派，博扬·博格丹诺维奇和多米尼加斯·萨博尼斯）在波特兰开了四名新球员。当然，特纳通常会以中锋，但他目前正在处理脑震荡和脖颈。即使他首发了，仍然有很多新的家伙需要弄清楚如何相互配合。

3：哈桑·怀特塞德（膝盖）和迈尔斯·特纳（Myles Turner）（颈部）都将缺席，你希望每个球队都如何调整？

步行者已经证实他们将会使用萨博尼斯，一个非常有技巧的大个子，他会在比赛中替代特纳。而在迈阿密热火这边，我们可能不会惊讶于斯波会在比赛开始前才觉得了热火的首发。我们不会惊讶于阿德巴约在比赛中首发，因为斯波在比赛中一般都会使用很深板凳的球员来替代首发。这也不会影响球队其他轮换的稳定性。同时有一些位置也是很稳定的，可能也会是使用奥利尼克作为中锋而詹姆斯约翰逊或者是温斯洛出任大前锋。

但是不论是谁在比赛中出场，都不会改变太多热火期望看到更多的传统大个子像白边一样的挡拆。

比赛高光时刻:

3月12日－热火vs步行者

2月25日－步行者vs热火

比赛记录:

迈阿密热火赢下了过去5场与步行者比赛中的4场。

印第安那步行者在周五晚上输给了开拓者。

麦克格鲁德和白边都将缺席本场比赛。

特纳也不会在本场比赛中出场。

效率 (排名):