迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上客场挑战亚特兰大老鹰。迈阿密热火在10月23日与老鹰的比赛中以104-93击败对手。比赛将于晚上7点30分开始电视直播，你也可以收听790电台收听比赛电台直播。

1: 尽管两队都饱受伤病困扰，热火在周六晚上是如何从快船手上抢下这场比赛的胜利的？

理查德森。我们需要说的就是他，他在那天晚上得到了职业生涯最高的28分，3分球8投6中，同时他积极的突破上篮和强硬的防守－他在比赛中送给对手3记火锅，1个抢断和2次拦截，但是这并没有完全说明他在比赛中的表现。但是从数据上来说，现在理查德森可以说是整支球队上最为关键的球员。

当这名田纳西的球员在比赛中发挥出色，奥利尼克同时在比赛中发挥稳定。感谢他在比赛中的冷静沉着。奥利尼克在第四节4投3中得到了9分。

总而言之，热火的进攻和防守可以表现的更加出色，但是最重要的是他们最终击败了那些他们可以击败的对手。

2: 老鹰这赛季表现如何？他们本场比赛对于热火有什么威胁？

老鹰本赛季表现的并不好，在损失了米尔萨普和哈达威后，他们在休赛季已经准备好去使用更大个子的阵容，但是伤病给他们造成勒很大的麻烦，因此他们的各项数据都处于联盟中等，防守更是低于中等水平，最终他们的战绩也仅仅只有6胜23负。

他们也跟热火有很多的相似点，例如他们的进攻效率和真实投篮命中率都很出色，但是真正让他们输掉比赛的是他们的失误百分比和罚球数。事实上，老鹰比他们数据上更加的可怕，特别是在他们拥有着优秀射手和健康的丹尼斯突破内线时。

虽然说施耐德在过去的5场比赛中投篮命中率不佳，但是伊利亚索瓦场均得到17分，投篮命中率62.3%。当伊利亚索瓦和高能前锋考林斯发挥出色，热火的大个子将会受到巨大的考验。乔丹米奇已经向大家展示出自己在防守端的天赋。

3: 迈阿密热火现在有很多球员受伤，你期望主教练斯波会做什么安排？

Couper: 詹姆斯约翰逊现在关节发炎，他将会在接下来的7-10天内缺阵，同时温斯洛和白边的受伤也使得球队雪上加霜。詹姆斯约翰逊现在突然受伤使得球队有了很大的影响，因为他在过去的几场比赛中一直是以首发配合奥利尼克出场的，今天晚上也意味着我们很可能会看到阿德巴约或者是乔丹米奇首发出场。本场比赛可能对于热火来说没有太大的影响，因为老鹰是一只小个子打法的球队，特别是在达蒙德和穆斯卡缺席下，我们会看到比赛会如何发展的。

Joe: 如果温斯洛在比赛中出场，我会期待他以4号位首发，温斯洛因为膝盖酸胀缺席了过去的两场比赛。让我们看看教练最终会如何做出改变。

伤病情报: 维特斯（生病），德拉季奇（手肘）都被列入不确定名单。温斯洛能否出现现在还不确定。

比赛记录:

热火在过去5场比赛中赢下了4场，他们的战绩是15胜14负。

老鹰已经输掉了过去4场比赛，他们的战绩是6胜23负。

白边和詹姆斯约翰逊都没有随队前往亚特兰大。

丹尼斯·施耐德场均19.7分，6.7个助攻。

效率 (排名):