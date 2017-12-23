迈阿密热火与新奥尔良鹈鹕比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战新奥尔良鹈鹕。现在获得你的球票! 迈阿密热火在3月15日120：112击败鹈鹕。本场比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你也可以收听790电台收听比赛的实况解说。

1: 尽管热火队再次遭受伤病打击，但是热火是如何再次拿下这样一场胜利的？

Couper Moorhead: 我们该从哪里开始谈呢？

当迪昂·维特斯在比赛第一节扭伤了他的脚踝，这支球队已经损失了首发球员包括德拉季奇，詹姆斯约翰逊，哈桑·怀特塞德，但是他们在面对达拉斯小牛时仍然找到了足够的输出方式，尽管对于达拉斯来说他们的命中已经相当出色了，他们的3分球35投17中。

热火的3分球25投16中，中投43投28中，同时他们得到了球队历史上排名第五的进攻效率值（133.5），球队历史上第二的投篮命中率（65%），同时也得到了球队历史上有效命中率最高的75.7％。这不仅仅是全联盟进攻历史上的第13名，同时也是在所有得分没超过120分的比赛中表现最好的一场。

是的，这是非常精彩的一场比赛。

Joe Beguiristain: 正如Coup上面提到的，热火在这场比赛中手感热的发烫。他们打出了球队历史上最强进攻的比赛之一。本场比赛的头号功臣就是维恩·艾灵顿。他追平了职业生涯最高的28分，同时投进了职业生涯最高的8个3分球。

当然这场比赛并不是仅仅他的表现出众，同时理查德森，泰勒约翰逊都能够在比赛中投进大量的中距离投篮。本场比赛球员们能够很好的在中距离发挥出高效跟阿德巴约的比赛有很大的关系。事实上，这名新秀贡献了9个挡拆助攻，这是相当疯狂的。这名20岁的球员同时展现出非常出色的篮下进攻能力。

总的来说，这是非常让人印象深刻的。特别是维特斯在第一节就因为受伤离开比赛，他却能够打出反击。沃顿在比赛中也展现出出色的视野，他得到了职业生涯最高的7分5个助攻。

2: 本赛季鹈鹕有什么不一样吗？他们本赛季表现如何？

Couper: 鹈鹕上赛季有一个大的动作，他们从与国王的交易中得到了德马库斯·考辛斯，他与戴维斯的双塔组合可能是全联盟最强的锋线组合。同时他们得到了隆多和尼尔森作为控球手。

经过了一个赛季和完整的训练营后，鹈鹕现在的进攻排名从全联盟第26名到现在的第8名，同时他们的防守仅仅让对手在100从进攻中得到103分。他们现在排名西部第八。

Joe: 在他们的新3巨头中，隆多有着最为巨大的影响，这名31岁的控球手场均贡献7.6个助攻，同时他在12月11日面对火箭的比赛得到了13分12板12个助攻。

总而言之，鹈鹕虽然本赛季有所波动，他们在过去10场比赛中获得了5胜5负的战绩。但是考辛斯和戴维斯依然会是热火本赛季见过最强的锋线组合。

3: 在这场罕见的客场背靠背的比赛中，迈阿密热火将如何作出调整来从与小牛的比赛中转入新奥尔良的比赛的?

似乎看起来从达拉斯这样一支大量3分的球队转化到双塔的鹈鹕有很大的区别，但是现在是现代篮球，考辛斯事实上是鹈鹕场均3分球次数最多的球员，他场均6.4次3分球出手。戴维斯和考辛斯都是机动性非常出色的球员。他们有能够从各个位置上出手，因此热火有着非常多的机会去防守他们的高位挡拆，这也是达拉斯经常会做的。

但是这也是新奥尔良的大个子球员与众不同的地方。他们都是体型庞大的球员，都需要防守球队的合力包夹，因此他们有着全联盟第二的投篮质量，他们的有效投篮命中率53.6％，仅次于火箭。新奥尔良可能在锋线上有所不足，特别是在希尔缺阵下，这支球队有着非常多的天赋，他们会在这样一个提升有效进攻的体系下挖掘出潜力。

换句话说，本场比赛将会是对热火巨大的挑战。我们不能期待热火在周六晚上有着同样的历史级投篮命中的表现。

比赛记录:

迈阿密热火在过去8场比赛中赢下了6场比赛，他们现在的战绩是17胜15负。

鹈鹕在过去的10场比赛中5胜5负，他们现在的战绩是16胜16负。

艾灵顿现在场均外线3分球命中率为43.1%。

考辛斯场均26.2分，12.2个篮板和1.5个抢断。

效率 (排名):