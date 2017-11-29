迈阿密热火与纽约尼克斯比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战纽约尼克斯。 迈阿密热火在3月31日与纽约尼克斯的比赛中以94-98不敌对手。本场的比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛的最新消息。

1: 你可以从迈阿密热火输给克利夫兰的比赛中得出什么结论呢？

Couper Moorhead: 没有比阿德巴约更加出色的回复了。当球队出现巨大困难的时候，阿德巴约的个人能力在本场比赛得以展示。我们知道阿德巴约是一个可以扣篮的猛兽。我们知道他可以非常出色的防守对手，尤其是他在比赛中面对勒布朗詹姆斯。周二晚上他还展现了他在夏季联赛向大家展示的实力。柔和的跳投，以及出色的运球能力。阿德巴约的表现就是球员发展的一个展示，不论这些信号什么时候出现，你都一定会非常惊喜。

Joe Beguiristain: 热火在下半场的比赛中努力的追回比分，他们一度落后34分，但是最终在阿德巴约的带领下将比分缩小到最后的11分。阿德巴约在攻防两端都作出了巨大的贡献，他自己创造出投篮空间，完成多次单打扣篮。同时第二节末端防守詹姆斯时让对手投出了3不沾。

这名20岁的球员向我们展示了他是这样一个随时做好准备的教科书例子。阿德巴约在过去的9场热火比赛中仅出场2场，但是在18分钟面对克利夫兰的比赛中，他展示出他在训练场和赛场外的成果。

2: 尼克斯本赛季表现如何？

Couper: 纽约尼克斯虽然在进攻篮板上领先随手，但是他们并没有因此取得很大的优势。他们仅仅10胜10负，现在在攻防两端都处于联盟中间水平。他们本赛季有着2个3连胜，2次3连败。他们现在这样的一部分原因是因为坎特和波辛吉斯的缺阵。

交易走安东尼帮助尼克斯确定了几件事。首先球权上得到了释放，波少的控球率从24%达到了34%。另外他们获得了坎特这样的强壮内线球员，同时他们也有空间球员麦克德蒙特。尼克斯接下来签下了蒂姆·哈达威，这也使得他后防线上出现了进攻防守组合。另外尼克基纳的加入让他们再次成为那支全能的球队。

Joe: 波少很明显是尼克斯最强的球员，但是他们的哈达威也是球队的二号人物，25岁的他现在场均18.1分，4.4个篮板，3.4个助攻和1.2个抢断。

另外一个发挥出色的球员是李，过去5场比赛中他场均16.4分，62.7％的命中率。整个赛季，李可以将各种进攻糅合在一起，并且一如以往的发挥稳定。我们会很期待维特斯，理查德森将会如何处理本场比赛。

3: 热火如何在前场面对尼克斯的锋线呢？

Couper: 这很大的取决于坎特是否在比赛中首发出场，坎特因为后部筋挛一直缺阵。凯利·昆现在是尼克斯的首发。现在对斯波来说是保持白边在油漆区的防守还是让他保持对波少的紧密防守。我的预测是白边会去盯防内线球员，而温斯洛会去防守那些外线倾向性球员。

你可能记得温斯洛在上周如何防守唐斯。本场比赛很可能会是相似的设定，并迫使尼克斯的后卫去成为主要进攻点。波少是一个非常有天赋的大个子，无论是面对什么样的防守或者哪位是防守队员，热火需要做的就是尽量让球不要出现在波少的手上。

比赛记录:

热火现在战绩6胜4负，现在10胜10负。

尼克斯现在是3连败，他们也是10胜10负。

理查德森场均1.2个抢断。

波少场均27分，2.2个盖帽。

效率 (排名):