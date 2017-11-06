迈阿密热火与金州勇士比赛前瞻

迈阿密热火周一晚上将在甲骨文球馆客场挑战金州勇士。迈阿密热火在1月23日与勇士的比赛中105-102战胜对手。本场比赛将于晚上10点30分开始。福克斯体育将于晚上10点开始电视直播。

1: 你怎么看待与洛杉矶的比赛中，热火最终险些被翻盘？

Couper Moorhead: 前三节比赛中热火都发挥出本赛季的最好水平。在西部的中午时间比赛对于球员来说也是一种考验，同时这也是时间调整后的第一天－球员的自身时间也被打乱了。但是热火在本场比赛中依然打出了非常出色的防守。热火的一大特点就是会给对手制造巨大的防守压力，同时他们会极力截下对手的传切球，快船同时也是在打一场背靠背的比赛，同时也是热火展现出非常高水平防守的时刻，所以一切就发生了。

而到了第四节，热火的进攻出现巨大困难。快船开始施加压力，热火连续投失3个3分球后，他们出现了7次失误。当时当你在投失的时候，同时让别的球队打出进攻高潮。在对手打出进攻高潮而同时保持思维的冷静是非常困难的。即使连续丢失领先，但是热火最终还是获得了胜利。

Joe Beguiristain: 热火幸存下来。

在快船队被主宰了三节比赛之后，迈阿密在第四节比赛中有点欠缺，这使得洛杉矶的东山再起。尽管如此，热火对逆境的回应只有他们能够做到，并且最终还是有足够的发挥。

迈阿密如何在第四名中取得23分的领先优势令人印象深刻。几乎所有接到分钟的球员都在防守端感受到了冲击。无论是理查德森和泰勒在对手传球轨道上的抢断，白边干扰对手空接，还是詹姆斯约翰逊对格里芬的高强度防守，这是一场全方位的努力。

在前三节的进攻中，热火助攻（33次助攻，助攻20次助攻），并从市区开出27中13中。虽然球队在第四节没有得到保持，但失误的增加与此有很大关系。

尽管如此，迈阿密还是找到了一个赢得胜利的方法，并且发现了一个如何建立巨大领导的蓝图。这是重要的。

2: 热火将如何阻止勇士进攻呢？

Couper:

勇士队每100回合得到118.2分，不仅是联盟最好的成绩（第二名是108.5分），而且是历史上最好的成绩之一。通常情况下，我们会说一支球队将会有明显的回归，但是这支球队不过是正常的。如果任何一个组织将要制造攻击性记录，那可能是这个。换句话说，你可能不会阻止他们。

你仍然可以放慢速度。金州将会有一些比赛，他们努力做三分，但这更多的是关于百分比的性质，而不是任何你可以计划的 - 积极压力的弧线，特别是在角落，以防止三分之一被采取通常工作更好。但是如果这支球队有一个弱点，那就是失误，他们现在在联盟中的失误率是第四高的。勇士对于他们的传球和动作极具侵略性，他们的进攻很多都是即兴的，各种各样的压力，对他们的压力越大，犯错的可能性就越大。

注重传球可能是本赛季相比别的比赛来说最为关键的一场。

Joe: 整个联盟正在寻找这个问题的答案。 就像上面提到的那样，勇士在联赛中的进攻最为出色。 除了拥有最高的进攻效率外，球队还拥有最高的助攻率（70.2％），助攻失误率（1.85）和有效投篮命中率（60.8％）。 用他们拥有的所有武器，你感到惊讶吗？

斯蒂芬 - 库里，杜兰特和克雷 - 汤普森每个人都有能力在任何一个晚上贡献40分，这使得金州勇士队成为最危险的球队之一。

总之，没有一支球队是完美的。 勇士队过去看起来很脆弱，而且有时候会提前两位上升。 如果他们想赢得卫冕冠军的胜利，这将是非常艰难的，但热火需要积极的抢断和以及发挥出周日晚的防守。

3: 谁可能是今晚比赛的关键人物呢？

Couper: 对于哈桑·怀特赛德来说，这总是一场迷人的对决。 勇士将首发渣渣，这是一堵砖墙。同时他们还有更多的内线板凳，在大卫，还有麦基，但真正有趣的是勇士会在中锋位置使用格林。 在这一点上，怀特塞德别无选择，只能保卫一名外线投手，然后为边线攻击开辟边界，而对手也必须在另一端对付他。 所以白边可能会有很多不同的表情，但是他应该对他们中的大多数人有某种形式的身体优势，甚至当他被拉伸到另一端的油漆之外时也导致大量的身体优势。

Joe: 我觉得詹姆斯约翰逊会是关键。最近这名身体强壮的前锋很好的完成了组织和发动进攻的工作，不断的冲击对面篮筐。当然勇士可能会使用格林，杜兰特去防守他时，詹姆斯约翰逊应该有能力去很好的击败对手的板凳。

勇士有很大非常出色的防守球员，但是热火的传接球就非常出色，他们有很多的控球队员，他们能够很好的作出决定，保证对手不会停下脚步。如果这做不到的话，热火可能会出现不少的失误从而丧失对比赛的控制。

比赛记录:

热火现在4胜5负，勇士7胜3负。

德拉季奇场均19.3分，4.9个助攻。

库里场均26.7分，1.8个抢断。

效率 (排名):