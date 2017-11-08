迈阿密热火与菲尼克斯太阳比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战菲尼克斯太阳。迈阿密热火在3月21日与太阳的比赛中以112-97战胜对手。比赛将于晚上9点开始，你可以从8点30分开始收看福克斯体育直播。你也可有收听790电台。

1: 迈阿密热火上一场比赛大比分输给了金州勇士，你觉得热火可以从那场比赛中吸取那些经验？

Couper Moorhead: 尽管面对金州勇士热火的进攻出现了很大的麻烦，勇士很好的能够进行轮转防守，以及预判对手的传球路线，这也导致热火会有很多的情况下不得不1对1单打。同时热火也是本赛季唯一一支球队让勇士的进攻得分数低于100的，同时他们也是在杜兰特加入勇士后，第六支球队可以做到这样的。热火也让勇士在得分效率上和真是投篮命中率上达到了历史倒数第三。面对这样一支进攻强大的球队，最好的办法就是让他们的速度降下来。

迈阿密热火是如何做到的呢？他们限制了对手了底线3分，特别是热火的后卫，他们越过了对手的挡拆，不给对手留下任何出手空间。特别是理查德森，他在这场比赛中发挥异常出色，在防守库里是让对手仅仅19投5中，甚至还封盖了库里的投篮。没有人会喜欢输球，但是球队周一晚上这种防守效果和积极的跑动是可以对球队有很积极导向的。

Joe Beguiristain: 这一切都是关于迈阿密的防守。在战胜快船后的第二天，热火继续在联盟最好的进攻中保持锐利。事实上，金州勇士在场上的命中率只有36.8％，并且努力在半场进攻。相反，勇士队在这次突破中大获全胜，他们把迈阿密的23次失误变成了29分。

尽管如此，约什·理查德森和詹姆斯·约翰逊在防守方面表现出色，他们一整年都会遇到一些最艰难的任务。约翰逊帮助凯文·杜兰特13投5中，而理查德森的长度和运动能力使斯蒂夫·库里和克雷·汤普森的投篮命中率仅为34投10中。

热火在进攻端的进攻并不顺利，但是他们像往常一样拼搏。约翰逊在三个赛季中几乎每一个统计类别都击败了他的队友，巴姆·阿德巴约在下半场替补出场，戈兰·德拉吉奇继续进入球队。希望这些可以在这次旅行的最后阶段继续保持下去。

2: 太阳的阵容有什么变化，你觉得这会对本场比赛有什么影响？

Couper: 周二的时候，太阳交易了布索尔到雄鹿，他们得到了莫雷和2个选秀权。即使布索尔从第一周后就没有参加任何比赛，但是这也是你在第一个月里看到的很重磅的交易。布索尔之前是太阳的首发后卫，现在是麦克詹姆斯。现在布克的使用率已经达到了28%，他现在还仅仅只有21岁，但是他已经开始扛起球队进攻的重任。

现在我们还不知道这个交易会对今晚比赛有什么样的影响，因为莫雷现在还处于不确定的状态。如果他可以在本晚出场，那么对于太阳的进攻来说是一个非常不错的选择，他也能帮太阳取得更多的篮板。

太阳在今年选秀中的得到了年轻的锋线摇摆人约什杰克逊。他现在3分命中率为35.5%，尽管投篮命中率只有39%。他们在比赛中会尽力的将空间拉开，因为他们有很多的大个3分球员，如果他们发挥出面对勇士时的防守，那么他们可以有很好的基础。

3: 热火如何在周三晚上加强他们的进攻呢？

Couper: 与勇士的比赛一直都不会是一个很好的指向标，因为你的进攻很容易被他们的多阵容轮转防守所阻碍。没有球队能够像勇士一样可以做到让对手无法协防。太阳的防守效率为全联盟倒数第五，维特斯今晚回归后，热火应该会有很多的突破传出的机会，这在上个赛季都一直非常有效。虽然球队的命中率有时高有时低，但是很重要的就是要给射手们制造出空间。热火的高位挡拆，不论是持球球员还是挡拆球员都还有很多的提升空间。热火的失误在最近的几场比赛明显增多，但是只要是为队友创造机会而出现的失误，球队的进攻就会变得更加出色。

Joe: 面对太阳应该会变得相对更加简单，太阳不会让对手出现太多的失误，但是他们仍然是联盟进攻速度第二的球队。热火如果出现一丝松懈，那么太阳就能打出快攻。你最不想看到的就是太阳得到了轻松得分的机会，然后在全场球迷的欢呼声中找到他们的加速度。

比赛亮点:

热火现在是4胜6负，太阳现在是4胜7负。

理查德森在过去3场比赛中得到了7个抢断。

布克场均21.6分。

效率 (排名):