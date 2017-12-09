迈阿密热火与布鲁克林篮网比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上在墨西哥城球馆面对布鲁克林篮网。迈阿密热火在2月10日与篮网的比赛中以108-99战胜对手。本场比赛将于晚上6点开始。福克斯体育将从下午5点30分开始电视直播。

1: 热火上场客场输给马刺，你觉得这场比赛有什么值得我们借鉴的呢？

Couper Moorhead: 首先进攻上来说是热火表现的非常出色的一场比赛，他们在100次进攻中得到了116分，同时他们3分球达到了难以置信的34投18中。球整场比赛都很好的运作，即使他们在面对联盟最强的防守球队，但是他们本场比赛打出了本赛季至今为止最佳的进攻水平。

但是热火在防守上让对手在100个回合中得到了124.3分，这也是让我们发现了一些有意思的东西。热火平常都会非常努力的限制对手的3分球，特别是底线3分球。他们让对手得到很少的完全敞开式投篮的机会。但是对手的3分球命中率有42.6%，这是全联盟第二的3分命中率。这数据还有很多深层的东西我们还没有发觉的。马刺在比赛中并没有很多的空位3分的机会，但是他们的命中率依然很高。

Joe Beguiristain: 我认为热火可以和联盟任何一支球队在进攻上较劲。虽然热火在本场比赛中出现了19次失误，但是热火整场比赛都保持着极好的传球。热火本场比赛一共出现了28次助攻，同时他们还有18个3分球。这是在除了11月24日面对森林狼以外3分球数最多的比赛。

特别是维特斯在这场比赛中相当高效，他出色的完成了撕破对手防线，传球给队友的工作。本场比赛他12投8中得到了22分，同时贡献了5个助攻和球队最高的10的正负值。

2: 篮网在休赛季有什么改变，他们现在的表现怎么样？

篮网休赛季期间做了很大的改变，他们首先交易洛佩斯换取了拉塞尔，然后从开拓者获得了阿伦和卡尔德隆。然后他们将布克交易到费城获得了奥卡福，他们会获取之前的高顺位选秀球员和老将来完成他们的重建。

他们本赛季的表现证明这并不是偶然。篮网现在10胜14负，上赛季他们是全联盟最糟糕的战绩。现在他们进攻排名19，防守排名21，这与一年前的那支球队有了很大的区别。他们现在的节奏是全联盟第三的，同时这还是在拉塞尔的膝盖受伤和林书豪的赛季报销后，他们在过去的3场比赛中投进了非常惊人3分球数量。

3: 你认为热火的首发还会保持跟面对马刺一样吗？如果是的他们将会如何做出调整呢？

上一场比赛斯波选择首发詹姆斯约翰逊和奥利尼克替代了之前的阿德巴约和温斯洛的双塔阵容，但是在赛后他没有给予很多暗示这会是一种永久性的还是说会在之后的比赛中做出改变。

现在篮网是普遍小个子球员，他们的4，5号位是泰勒佐勒和杰弗森，热火的这两组首发都应该能很好的对抗他们的内线。但是在他们最近获得了奥卡福后，我们不确定他是否会在本场比赛中出场。因此这会是一场信息战，因为他们会在比赛开始前45分钟上交首发阵容表。

但是首发已经确定了，我们必须要面对篮网非常快速的进攻，墨西哥城似乎是他们的福地。

热火比赛记录:

本场比赛是热火首次在美国境外进行一次常规赛的比赛。

热火面对篮网取得了5连胜。

篮网在过去4场比赛中取得了3场胜利，现在是10胜14负。

约什·理查德森场均17.2分，命中率58.6%。

周四的时候，布鲁克林篮网交易篮网获得了奥卡福，斯塔卡斯和第二轮选秀权。

效率 (排名):