迈阿密热火与奥兰多魔术的比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场面对奥兰多魔术。现在获得你得球票! 迈阿密热火在10月18日与奥兰多魔术的比赛116-109战胜对手。本场比赛将从晚上7点30分开始，福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 虽然离热火主场输给新奥尔良鹈鹕已经过去几天了，热火现在还需要谨记些什么呢？

取决于这场比赛的情况，其实没有太多需要热火去思考的。周六的比赛并不是热火最佳的比赛，这是热火在经历了球队历史上最佳的投篮表现后，他们的进攻出现了一些倒退这是非常正常的。同时这是一些非常奇怪的主场背靠背的比赛，热火缺少了白边等一系列的首发球员来对抗联盟中最强的前锋组合，这并没有什么参考意义。

德拉季奇在这场比赛中顶着手肘受伤上场，并没有展现出他100%的水平，詹姆斯约翰逊在仅仅出现了8分钟就因为脚部的不适再次离场。换句话说他们是在以一支完全不稳定的阵容去对抗这一支非常有天赋的鹈鹕队。虽然说这场比赛中依然有很多热火球员需要去注意的，但是现在最为关键的对于球员来说是如何去保持身体健康。

2: 在经过了赛季开头的火热启动，奥兰多魔术是什么原因导致他们在接下来的比赛中出现这么多的输场呢？

奥兰多魔术在赛季开头打出8胜4负的惊人战绩，他们一度战胜了骑士和马刺，甚至出现在东部前三中，但是他们之后遭遇了9连败，现在排名东部倒数第三。

有什么改变呢？奥兰多在赛季开头的12场比赛中他们的3分球命中率达到了41%，但是他们在最近的22场比赛中3分球命中率下降到了33.4%，当你需要去投篮去击败对手的时候，那出现如此巨大的投篮命中率下降将会导致球队出现巨大的改变。

当然这并不仅仅是魔术在比赛中手感下降，同时他们也出现了和热火一样的伤病问题，奥兰多魔术已经8场缺少福涅尔，戈登（40%的3分球命中）和泰伦·罗斯，同时佩顿以及奥古斯丁缺阵2场，现在武侧维奇也将缺席至少6周。很少的球队可以保持他们的精英手感，但是更少的可以抵抗的住伤病的摧残。

本场比赛，戈登，福涅尔，伊塞克都被列为不确定名单，武侧维奇和罗斯铁定缺席。



3: 武侧维奇的缺席将如何影响到本场比赛的结果呢？

当福涅尔，戈登，伊塞克的出席依然不明，我们现在知道的就是武侧维奇铁定缺席。看过热火过去6年比赛的球迷们都会知道热火是如何努力的帮助球员恢复身体状态，帮助他们早日回顾赛场。

事实上，奥兰多魔术现在依然没有一个能够很好替代武侧维奇的球员，很明显本晚比杨博将会在比赛中首发，他是一个非常出色的防守球员但是他依然无法像魔术的原首发阵容那样去大面积的防守热火，同时他与阿德巴约都是非常有冲劲的球员，他们两个在场上的较量一定会异常精彩。斯本特在最近得到了大量的时间，但是他并不是一个非常出色的防守球员。换句话说，奥兰多现在处于一个攻防不均匀的阶段，我们如果在本场比赛中看到了戈登的回归，那么他很有可能出席在中锋的位置上。

伤情更新: 哈桑·怀特塞德参加了周二的投篮训练，他将在比赛中进行热身并准备在比赛中出场。

比赛记录：

迈阿密热火在过去的6场比赛中赢下了4场比赛，他们的战绩是17胜16负。

奥兰多魔术现在取得了8连败，现在的战绩是11胜23负。

阿德巴约场均10分，6.7板，2.3个助攻。

佩顿场均6.4个助攻，1.4个抢断。

效率 (排名):