迈阿密热火与奥兰多魔术比赛的前瞻

迈阿密热火将在周六晚上面对奥兰多魔术。本场比赛由Miami Cancer Institute at Baptist Health South Florida特约。 迈阿密热火在3月3日与魔术的比赛中99-110不敌对手。本场比赛将于晚上7点开球，福克斯体育将对比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛的最新消息。

1: 我们从迈阿密输给篮网的比赛中了解到什么呢？

Couper：这个赛季球队在人员上没有太大的变更，训练营也是尽快的让大家重新回到以前的状态，球队还有许多的工作去完善。球队的进攻还没磨练好，20个失误也是典型的季前赛，全场比赛中裁判都会特别的注意走步问题，迈阿密本场3分球28投仅4中，这并不是意味着球员们仓促出手，很多时候他们的出手都看起来不错。他们的进攻可以打的更加流畅，但是即使在周四的比赛中他们的3分球命中数不高，但是正如上赛季的这些3分球会随着时间的推进最终命中。

从防守上，这并不是我们上赛季所熟知的那个球队。你不要期待常规赛那种程度的对抗会在10月初就出现，所以我们还不需要太担心，因为这支球队就像别的迈阿密球队一样，当他们找到最高水平的防守时，他们就会找到成功。当对手突然投篮很准的时候－这也是一个赛季中波动的时间，现在球队就更加需要在油漆区内放更多的注意力。上个赛季迈阿密热火在防守对面冲击篮筐表现非常出色，本赛季他们也非常有可能达到相同的高度。同样这样的结果，对于季前赛也是很正常的，因为你不知道你需要投入多大的精力，直到你面对了真正的对手。

但是一个非常好的消息就是，迈阿密热火的板凳席看起来非常有潜力，他们可以说是全联盟最有深度的板凳，他们也在为这个声誉而战。

Joe： 球队现在还有一些地方需要去改进。当白边在比赛中顺利打出状态，泰勒也能从板凳上给予很大的帮助，热火看起来进入状态比较缓慢。20个失误也不会对球队有很大的帮助，同时他们也仅仅贡献了37.2%的命中。

很重要的就是要保持一个态度。约翰逊在赛后说的，让球员们熟悉新的角色和职位可能有些太早。温斯洛在面对篮网时有一些很有侵略性的突破。当然有一些球他没有打进，但是能够看到他在面对对手时打出这样的状态，并且毫不畏惧身体接触，这都让大家很受鼓舞。事实上，他得到了迈阿密最高的9次罚球机会。

2: 在本场面对奥兰多的比赛中你期待球队有什么样的改变？

Couper: 在面对布鲁克林篮网的比赛前，主教练斯波就表示他将会使用和与老鹰比赛时相同的首发阵容，因为他想要让这样阵容再磨练一次。根据他的回答，似乎本场比赛会有一些改变，不论是首发阵容还是板凳，这些变量都会在周六晚上得到答案。但是会有什么样的变化呢？理查德森在比赛中看起来状态很棒－但是这并不是球队教练组改变阵容的原因。

Joe: 是的。就像我之前所说的，我认为主教练斯波会在3号位和4号位上有所变动。可能理查德森会出现在首发上，又或者詹姆斯约翰逊会回到板凳上－就像上个赛季一样。这都是很艰难的决定，因为你可以将每一个锋线都摆在首发上，包括了麦克格鲁德－他在上赛季首发了65场比赛。即使这都是一些艰难的决定，但是可以选的球员很多并不是一个问题。

3: 与奥兰多魔术的这场比赛如何可以帮助到球队准备这个赛季的比赛呢？

Couper: 奥兰多魔术是联盟中最难读懂的一个球队之一，因为他们有太多的阵容可以使用。戈登是和詹姆斯约翰逊，温斯洛一个相似风格打法的对位，但是武贾西和毕杨博却是不同风格的中锋，这将给白边带来不少的麻烦。但是这是一场季前赛的比赛，结果并不是很重要，但是很重要的一点就是佩顿可能正在成为联盟中顶尖的油漆区进攻手之一。热火的防守现在有一些问题，这将会是一个很好的机会去弥补那些关键的问题。

Joe: 在上场比赛中我们看到篮网的外线火力非常猛，热火可能在本场比赛也会碰到这样一个对手。奥兰多在季前赛2场比赛中已经有60次3分出手的尝试，这仅仅比篮网的3分数少了2个。但与篮网不同的是，魔术并不能够将投篮数转化为得分，他们仅有26.7%的命中，不过预计他们仍然会继续这么做。

奥兰多魔术和篮网有所不同的就是他们的传球。事实上，魔术现在传球助攻率达到66.2%，这也是全联盟中等以上的水平。当然这与他们拥有佩顿和弗尼尔密不可分。

在防守上，奥兰多魔术也是表现不错，在对手每100次出手中仅得到了87分。

简而言之，这不会是一场轻松的比赛，迈阿密热火需要在攻防两端保持锐利来帮助他们有机会取得胜利。

高光时刻:

3月3日－迈阿密热火在奥兰多魔术

2月13日－奥兰多魔术在迈阿密热火

比赛记录:

迈阿密热火和奥兰多魔术现在季前赛的战绩是1胜1负。

泰勒约翰逊现在场均17.5分，6个篮板以及57.1%的投篮命中率。

魔术的佩纳将会因伤缺席。

哈蒙斯因病留在迈阿密

效率 (排名):