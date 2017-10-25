迈阿密热火迎战圣安东尼奥马刺比赛前瞻

迈阿密热火今晚将在主场坐镇迎战圣安东尼奥马刺。 获得你的球票! 迈阿密热火在11月14日以90-94输给了圣安东尼奥马刺。比赛将在晚上8点准时开始。福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你从热火战胜亚特兰大老鹰的比赛中得到了什么信息呢？

Couper Moorhead: 这可能是我们都感到非常吃惊的，热火再次打出了爆炸性进攻，他们在第二节成功得到了36分，艾灵顿更是在比赛第二节连续投进6个3分球。热火是有一段时间进攻就像陷入泥潭里一样，这不但导致他们损失了21分的大比分领先，但是同样的是大部分的球队在陷入进攻困境的同时并不会有一个爆炸性的进攻时间。换句话说这也是热火大量突入内线并且投进3分球的原因，球队如果保持这样的打发将会有更多的这样的表现。

同时很重要的是热火也在这场比赛中打出了主教练斯波一直强调的防守，他们保持亚特兰大老鹰的进攻在94分。亚特兰大老鹰仅仅得到了7分快攻得分，他们在油漆区得分仅仅只有44分。同时这也是一场高进攻节奏的比赛，全场进攻次数超过100次。

Joe Beguiristain: 简单的说，我们持续看到球队在逆境中如何处理的能力。尽管哈桑怀特赛德在比赛中缺席，热火有5名球员得分上双。这就是板凳深度。

当艾灵顿在比赛第二节开始获得火一样的手感，并且打出了与球队记录持平的6记3分球，理查德森的进攻和防守都非常出色，他不但可以定点3分，突破内线完成冲击篮筐或者是在外线阻挡亚特兰大的3分威胁。他更是得到了全队最高的21分。

即使理查德森在防守上发挥出色，迈阿密热火必须在白边缺席时候更加注重防守，德拉季奇在周二的球队训练后说过：“对手的内线得分能力非常强，我们希望能够组织对面的轻松得分，特别是在白边无法在比赛中出场时，我们需要更多的练习和变得更好。”

2: 圣安东尼奥马刺也将缺少莱奥多和帕克，他们的缺席会使得周三的比赛会变得什么不一样呢？

Couper: 马刺一样还是马刺，他们的进攻虽然可能会有所下降－缺少了莱奥多，季前赛评选中最有价值球员竞争者－他们战绩是3胜0负，每100次进攻中效率为92.3.他们进攻节奏相对别的球队来说慢得多，虽然他们在几个赛季以前进攻节奏达到了联盟前5.

同时让人吃惊的就是鲁迪盖伊在遭受了重伤后依然可以在22分钟出场时间里投篮命中率超过50%。在莱奥多受伤时，盖伊给予马刺很多的额外的创造进攻能力。

同样二年级的穆雷也一样让人吃惊，他替代了帕克的位置，现在能够场均贡献13＋10+5的数据，6尺5高的他有着极佳的身体体型，热火还在之前的对抗中没有遇到过他，所以我们会在今晚看到他的表现。

Joe: 如果你看到了马刺的战绩和防守效率，你根本无法相信莱奥多和帕克都不在队里。我想主要谈谈丹尼格林。

这名30岁的球员得分能力不错，场均贡献14.3分，超过40%的外线命中率。在上场面对猛龙的比赛中他创下生涯记录贡献了5个盖帽，并很好的防守了德罗赞。

长话短说，今晚的比赛对于热火来说将会是一个非常艰难的测试。

3: 当白边将缺席本场逼死，你认为热火将会如何区防守圣安东尼奥马刺？

Couper: 斯波如何处理这个联盟仅有的双塔将会变得非常有意思。马刺首发包括了阿尔德里奇和加索尔。热火过去曾经首发乔丹米奇和詹姆斯约翰逊。我们会期待詹姆斯约翰逊在防守阿尔德里奇，因为他有很好的低位防守能力，而37岁的加索尔一样有能力可以低位单打那些小个子的球员。我们可能会看到乔丹米奇在场上如何掌控这些空间。凯里奥利尼克可能会出现在首发，但是他现在似乎非常适合板凳球员的角色，不论是扮演传球手还是移动炮台。我们也有可能看到阿德巴约出现在场上，他的出现也能帮助热火有更多的体型优势。

伤病情报: 维特斯（左脚）参加了周三早上的投篮训练，他是否会在比赛中出场取决于主教练的安排。

比赛亮点:

11月14日－热火在马刺

10月30日－马刺在热火

比赛记录:

热火战绩2胜1负，马刺战绩3胜0负。

德拉季奇场均19.7分，5个助攻。

阿尔德里奇场均24.3分。

维特斯（左脚酸痛）不确定能否在比赛中出场，白边（左膝盖拉伤）和麦克格鲁德（手术）将会缺席。

莱奥多，托尼帕克，乔弗里都将缺席比赛。

效率 (排名):