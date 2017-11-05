迈阿密热火客场挑战洛杉矶快船比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午在斯台普斯球馆客场挑战洛杉矶快船队。热火在1月8日与快船的比赛中以86-98不敌快船。比赛将于下午3:30分开始。你也可以从下午3点开始收看电视直播。

1: 从上一场1分落败给丹佛掘金的比赛中，你学习到什么？

Couper Moorhead: 这绝对是一次真正意义上战斗到最后一分钟的比赛，虽然热火在最后一分惜败，但是有很多东西在这场比赛中得到了证明。

首先，迈阿密的最后一场比赛还剩下11秒钟。最后一次投篮不会落下的时候，总会有人用手搓，但是要注意的是，即使球没有靠近篮筐，也并不意味着比赛不是这样设计的。事实上，在去年的常规赛最后五六个月里，迈阿密在比赛最后几分钟时间里表现非常出色。维特斯丢失了自己的运球，然后在大约5秒钟的时间里不得不重置并不意味着他不想进攻，埃里克·斯波尔斯特拉在比赛结束后说了很多话。只要记住进攻端对明尼苏达的进攻，甚至是丹特在比赛之前的比赛。迈阿密总是设置一个间隔的地板来尝试创建一个驾驶车道，无论他们是使用挡拆还是依靠侍候者，Dragić和詹姆斯·约翰逊的恶霸突破能力。对于巴顿来说，也是因为在困难的局面下呆在球门前。

其次，迈阿密上半场三分球命中率为20投10中，是本赛季前两周深投手遇到困难之后水位达到最高点的一个很好的例子。但是，迈阿密也是如此，下半场三分球18投18中。当尺度向极端倾斜时，你永远不会像热那样冷或冷。继续保持开放的状态，最终你会以非常合理的方式结束比赛，比如热火队在丹佛的比赛中，这个比赛的得分率为39.5％。

Joe Beguiristain: 这是迈阿密的两半，因为球队很早就看起来很锋利。 在前两节，热火在进攻端做了他们想做的事情，并把球踢的最好（15次助攻，24球命中）。 反过来，热火从外线得到了一些好看，终于开始把他们打倒（上半场来自市区的20人中的10人）。

尽管第三节掘金队在防守压力加大的情况下，热火一如既往地反击，并有机会最终赢得比赛。 这样的勇气和战斗是我们期待从这支迈阿密队，特别是Dion Waiters。 在周五开局缓慢之后，这位25岁的球员在第四名中拿下了7分，并且几乎在比赛中赢得了比赛的胜利。

如果热火队能够尽量减少他们的失误并且像上半场和第四节一样进攻，那么他们就会在胜利的队伍中开始照顾自己。

2: 快船本赛季有什么不一样呢？

Couper: 快船与克里斯·保罗，布莱克·格里芬和J.J.一起进入休赛期。重新挑战所有即将到来的自由球员。但在7月1日自由球员还没有进入之前，保罗被交易到休斯敦火箭队，包括防守坚毅的帕特里克 - 贝弗利（现在的首发控卫）。然后，雷迪克与费城76人队签约，格里芬在丹尼尔·加里纳利和丹佛掘金队签约之后也签下了自由球员。

到目前为止，他们的变化非常出色，快船队以5-3的得分排名进入前三，进攻前十一，并且在凯尔特人，勇士和雷霆之后排名第四。即使格里芬本赛季表现非常出色，甚至在三分球命中率上也远远超过了40％，但是他们通常从纯粹的定点射手身上看到的情况却并不像他去年那样，帮助率是正确的，他们在过去的几年中。他的确有时候会打出一个事实上的控球后卫，这意味着从Okaro White（开始对阵丹佛），詹姆斯·约翰逊和温斯洛那里得到更多的全面防守是必要的，但是不管他是谁，都不得不面对加里纳利的大小还有一大群能干的射手展开地板。在保罗多年控制比赛之后，格里芬可能成为这些天的核心，但这不是一个人的表演。

Joe: 虽然还不能确定快船队没有克里斯·保罗的表演，但他们并没有错过一个节拍。正如上文所说的那样，在本赛季的早期阶段，洛杉矶已经有了一个顶级的进攻和防守。当然，如果你拥有格里芬，小乔丹和比福利这样锋利的双向球员，那也不算什么惊喜。格里芬尤其擅长发起进攻和防守的目的。他还表现出来自市中心的改善的中风（每场五次尝试42.5％）。

更重要的是，新人达尼洛·加里纳利在首发阵容中表现相当出色，坚如磐石的奥斯丁·里弗斯为受伤的米洛什·特奥多西奇打入了不错的表现。加里纳利场均得14.3分，4.7次助攻和4.0个篮板，前三场比赛投篮命中率为48.6％，而河牌队自10月24日成为首发以来场均得到13.8分，命中率达到50％。无论你身在何处看，这个快船队有很多武器。

3: 热火将如何减少他们的失误呢？

Couper: 尽管迈阿密目前拥有联盟第八高的失误比例，到目前为止，以16.2％的进攻都会出现失误，但重要的是要记住，并非所有的失误都是一样的。 有时候，失误代表了一种企图利用球和身体运动的攻击性 - 这是勇士队每个赛季都要经历高失误的原因之一。 就目前的失误百分比而言，金州和克利夫兰都处于底部。 当然，还有一些粗心的失误需要清理，尤其是那些显然是联盟现在重点突出的违规行为，但是没有任何转变可以让他们全部消失。 你只要专注于照顾球，同时接受有时错误发生作为良好的进攻过程的一部分。 你想要的最后一件事是那些不敢犯错误的玩家。

所有这一切，也应该注意到这样的事实，即球队让迈阿密难以接受他们的一些惯常的行为。 对手的防守就是坐在传球路线上，因为他们试图限制点射投篮，甚至一些切线 - 例子就是后门切断热火，当球队过度投篮时 即将到来的交接 - 正在堵塞。 随着联盟变得更熟悉你的人员，这意味着更精确。 所有的球队都会得到反对者知道他们想要跑的点数。 在那之后成功的球队是那些能够顺利运转的球队。

效率 (排名):