迈阿密热火客场挑战丹佛掘金比赛前瞻

迈阿密热火将在今晚9点开始客场挑战丹佛掘金。福克斯体育将从晚上8点30分开始电视直播。热火在上一次与掘金的比赛中113:116惜败掘金。

1: 你希望热火在这个客场之旅中取得什么样成绩？

Couper Moorhead:这仍然是本赛季的一个阶段 - 一个真正应该持续整个常规赛的阶段 - 当找到改进每场比赛的方法优先于实际结果时。是的，你需要赢得比赛来保持季后赛的形象，但是理论上说，只要你向前迈出了一步，胜利就会随之而来。从这个意义上来说，过去两场比赛进步不错，热火看上去和森林狼有更多的联系，然后在两天后击败芝加哥公牛。这些游戏和之前的游戏都有一些细节让迈阿密放了一点气，可以这么说。他们可以越努力地减少那些失误越多或进攻动作缓慢或防守失去控制的情况，他们就会越好。最终，这导致了上赛季下半场的复兴 - 即使球队输了，他们也进步了。而如果你能打败西部强大的对手，那就更好了。

另外值得一提的是，虽然热火去年排名第17位，但与去年第5位相比，他们的实际排名仅为每百分之零点八。 不是说他们不能提高这个数字，而且可能不得不为了达到精英级别，但是联赛的趋势每年都会改变排名的本质。

Joe Beguiristain: 这听起来很简单，但如果迈阿密能够真正磨练自己的好习惯，并且在这次旅行中保持一致，那将是非常棒的。虽然名单上没有太多新面孔，但很多人会告诉你，每个赛季都不一样。因为去年热火队以30-11完赛，这并不意味着他们在赛季前几个月就会有类似的表现。像这样的运行需要时间，但迈阿密知道如何投入工作，建立一个更有凝聚力的单位。

像这样漫长的公路旅行的好处是，除了平常的例行公事外，球队还将花费大量时间在场外。这并不是说在家时他们不这样做，而是通过公路旅行加强团队之间的友谊。反过来，这可以表现为更好的整体沟通。

虽然在这个西海岸的比赛中有很多艰难的比赛，迈阿密的两端稳步提高。 德拉季奇和维特斯已经有了他们的时刻，周三白边从受伤回来看起来不错，而阿德巴约在早些时候已经转头了。事情肯定会抬头。

2: 掘金今年与上赛季有所区别了，你觉得这对今晚比赛有什么影响？

Couper: 丹佛的第一个重大举措是在上个赛季的交易截止日期，当时他们把努尔基奇带到了波特兰，为梅森·普拉姆利进行了一些前场对射，这样尼古拉·约基奇就能成为全场首发。然后，在休赛期间，他们能够签下全明星保罗·米尔萨普作为自由球员。

即使米尔萨普擅长处理所有的事情，但是即使他们没有在相当高的水平上运行，他们也会花费一些时间让球队适应这样一个强大的球员的到来。效率在上赛季几乎达到了金州的得分水平时，丹佛在周三以129-111击败多伦多之后仍然是进攻端的前十。

掘金对哈桑·怀特赛德的比赛造成了一场有趣的对决，因为乔基奇在球队之外花费了太多的时间来充当球队的主要组织者之一，而米尔萨普则是最大的改变了这场比赛。之前掘金队在所有位置都没有完全匹配迈阿密队，但是现在他们有了米尔萨普队，他们有一个与詹姆斯 - 约翰逊相当的大小和风格的球员，以及更多的防守转换选择。

Joe: 虽然自从4月2日他们上次与热火队会面后，掘金队整体上并没有发生什么变化，但他们在一个星期内签下了常年全明星保罗·米尔萨普的自由球员。

米尔萨普为丹佛提供了一个聪明的全能型球员，他能够在场内两端对比赛产生影响。 事实上，这位32岁的对手以113投39中的命中率（34.5％），比一般的投篮命中率低了11个百分点。

将他的防守实力与掘金队的尼古拉·乔基奇的进攻能力相提并论，他以场均16.1分，11.9个篮板和5.0次助攻率领掘金队，而且你有一个危险的前场。

3: 热火今晚的首发会怎么样，你怎么确认他们的轮转阵容呢？

Couper: 我们只能猜测，因为阵容已经发生了很大的变化，但是赛季开始的时候，奥利尼克和白边一起出场。 从那以后， 约翰逊一直在和首发球员打球，而当怀特赛德回来的时候，他无法对阵芝加哥，导致奥扎罗 - 怀特开局。

斯波尔斯特拉开始了白方，而不是在那场比赛中回到奥利尼克这个事实可能是一个线索，因为他往往会更深入地轮流取代先发，而不是打断第二个单位。 换句话说，奥利克和现在可能有一些值得保持在一起的替补，这意味着让约翰逊和首发保持一致。 任何事情都不会成立，但这仍然是一个悬而未决的问题。

比赛记录:

热火现在3胜4负，金块现在4胜4负。

这是赛季最长的客场之旅第一场，之后他们将会连续6场客场。

德拉季奇场均19.9分。

约基奇场均16.1分，11.9个篮板，5个助攻。

效率 (排名):