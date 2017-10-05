迈阿密热火客场挑战布鲁克林篮网比赛前瞻

迈阿密热火周四晚上会在客场挑战布鲁克林篮网队。热火在上一场比赛中以108-99战胜对手。比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将会为比赛全场直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 我们从热火第一场主场季前赛的比赛中了解到什么信息呢?

最直观的印象就是主教练埃里克斯波在比赛中使用了麦克·格鲁德和詹姆斯·约翰逊以及德拉季奇，维特斯，白边的首发阵容。我觉得这是主帅斯波首先想要尝试的一个团队，现在斯帅还不确定球队的最佳阵容是怎么样的，所以估计他会在接下来的比赛中使用不同的组合。在上一场比赛中，麦克·格鲁德和约什·理查德森是球队中发挥最佳的球员，理查德森看上去还是像他年轻时一样的充满活力以及超强的运动能力。

这就跟每个赛季开头我们所学习到的医院，不论是在攻防两端上球队都有一些我们需要时间去认知的东西。进攻上有些执行力的不足，以及防守上的漏洞需要在接下来的几个星期内逐渐完善。这也是非常正常的。事实上，虽然我们说热火在现在进度上比大部分球队都进入状态的更加快，现在是一个更新记忆的过程。

即使现在球队进攻和防守都变得更加的流畅，一件很关键的事就是要认识到这仅仅是季前赛的第一场，仍然有很多的球员在对新的位置作出调整。我们会在接下来的季前赛中逐渐看到的。

2: 你们觉得斯波会在周四晚上有什么变阵吗？

斯波在训练的时候说过，现在季前赛被缩短到6场，所以他需要去挑战每一场比赛，他需要根据每一场比赛为常规赛的轮转阵容做准备。即使在比赛中我们会在某些方面发现一些不一样，但是我们可能会看到基本一样的轮换阵容。

同时热火主力肯定有德拉季奇，维特斯，哈桑，我认为他们可能会有不一样的3号位和4号位球员。我们可能会在面对篮网时看到温斯洛和理查德森的组合或者是温斯洛和麦克格鲁德。

3: 篮网在与热火之前的比赛中表现如何呢？

篮网的首发中锋是莫兹戈夫，他们还得到了拉塞尔，所以现在本场比赛的空间是一个关键点。我们可能忘记了林书豪在去年被篮网签约但是他大部分时间因伤缺阵，现在他回到首发得分后卫上，这也意味着他和拉塞尔将会有很多的共同配合的机会。

高光:

2月10日 – 热火在篮网

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