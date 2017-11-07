迈阿密热火客场80:97不敌金州勇士

迈阿密热火在周一晚上80:97不敌金州勇士队。詹姆斯约翰逊得到了热火最高的21分。

1. 詹姆斯约翰逊倾尽全力

在面对卫冕冠军金州勇士队，詹姆斯约翰逊在场上的每一秒钟都会拼劲全力去防守每一个对位球员。他不但在比赛中创造进攻机会，发动进攻，同时他会在外线投入很多球。

毫无疑问在防守端，詹姆斯约翰逊很好的与格林和杜兰特在场上较量。

你一定无法忘记在第一节比赛中他对库里的那个让人印象深刻的盖帽。

长话短说，詹姆斯约翰逊做到了他一切能做的，15投7中21分，9个篮板，6个助攻，3个抢断。

2. 德拉季奇的坚持

不论情况如何，德拉季奇总是可以保持他自己的稳定，做好自己能做的，不断的冲击篮筐。

本场比赛他最佳的表现来自于面对格林的犯规打进这个高难度2+1:

德拉季奇得到了19分，4个助攻，3个篮板。

3. 不受干扰的理查德森

还记得理查德森在面对快船的防守时如何去发挥的吗？他在面对勇士的时候一样做的非常出色。理查德森在防守库里，汤普森以及利文顿时都能够给对方造成极大的麻烦。

需要证明吗？让我们看看这个让人印象深刻的表现吧。

库里，汤普森，利文顿今晚40投12中，命中率30%。

理查德森得到了6分，3抢断，2盖帽。

其他要点:

-阿德巴约在第三节上场，他的出现立刻对比赛起了巨大影响。

封盖库里后，约翰逊快攻完成得分

同时还有他的这个精彩镜头。

这个新秀看起来感觉不错.

本场比赛他得到了3分6个篮板和2个盖帽。

下一场比赛:

-迈阿密热火将会前往菲尼克斯，他们将在周三晚上9点面对菲尼克斯太阳。迈阿密热火将会在11月15日回到主场，面对奇才的挑战。你可以从这里购买球票.