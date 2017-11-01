迈阿密热火97:91战胜芝加哥公牛

迈阿密热火今晚以97-91战胜芝加哥公牛。德拉季奇得到了球队最高的20分。

1. 德拉季奇将他的最佳状态保留到了最后

即使德拉季奇在比赛开头投篮准心一直没有找到，但是当进入第四节后，他确保了热火打出了几次非常重要的进球。没有什么比这个抢断并一条龙并打成2+1更加让人印象深刻了。

本场比赛，他得到了20分，6个助攻和5个篮板。

2. 泰勒约翰逊从板凳上给予球队足够的支持

当迈阿密热火在第三节里进攻出现困难时，泰勒约翰逊的上场给球队带来了能量，他带领热火打出一波10-1的进攻波，这也直接帮助热火在第四节开始时取得了3分的领先。

这么25岁的球员继续在第四节保持高水平发挥，他在比赛中投中关键3分球，帮助热火在最后取得了两位数领先。

约翰逊得到了19分，3篮板和2个助攻。

3. 阿德巴约在防守端的发光发热

我们知道阿德巴约可以面对任何人完成扣篮。

但是第四节他在面对芝加哥的防守是热火最终取胜的关键之一。

他不仅迫使洛佩斯和马克肯纳在相似位置投失一球，并且完成了对洛佩斯的神奇抢断。

总的来说，阿德巴约得到了4分，4板和全队最高8的正负值。

其他要点:

-在白边缺席了之前的5场比赛后，本场比赛在上半场还有3分39秒时就已经得到了两双的数据。

当然还有他在本赛季的第二个三分球。

白边本晚11投6中得到了13分14个篮板。

比赛记录:

-詹姆斯约翰逊（右膝盖紧张），麦克格鲁德（左小腿手术），哈蒙斯，马特和沃顿都被下放到天空之力。

下一场比赛:

-迈阿密热火现在将迎来他们本赛季最长的客场比赛，他们将在周五晚上9点客场面对丹佛掘金。我们将会在11月15日重新回到美航球馆。你可以从这里购买球票.