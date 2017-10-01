迈阿密热火96:90战胜亚特兰大老鹰

迈阿密热火在周日晚上96-90战胜亚特兰大老鹰。这场比赛是由Miami Cancer Institute特约。泰勒约翰逊得到了热火最高的14分。

1. 理查德森的防守高压

理查德森在比赛中每一项都可圈可点。不论是持球，无球跑动，防守或者是抢断，这名24岁的球员完成了自己的职责。

他最让人印象深刻的一个回合来自于比赛第三节的开头，他迅速补防从后面大帽丹尼斯·施罗德。

之后他又迅速完成了一个外线投球。进攻上，这名来自田纳西的球员在外线多次投进，内线制造对手犯规，本次比赛他得到了12分，3个篮板，2助攻和全队最高的4个盖帽。

2. 温斯洛一如既往展现出他的全能

现在我们就应该知道全能的贾斯蒂斯·温斯洛了。如果没有的话，周日晚上的比赛就是一个很好的证明。在替补出场后，这名3年纪球员主要出现在大前锋的位置上，这名21岁的球员在第三节后半段到第四节开头成为了主要的控球手。这是一个完美的例子我们可以打出完美进攻，特别是在第三节结束前的那个高难度上篮。

防守端更是温斯洛的强项，他在比赛中两次封盖施罗德，以及一次封盖昆尼。

温斯洛本场比赛6投3中，8个篮板，2个助攻，3个盖帽和11的效率值。

3. 奥利尼克在下半场的发挥

当奥利尼克在替补出场后，迟迟没进入状态，但下半场一开始他就完成了很多极为精彩的表演。他首先是在外线多次得分，然后带球突破将球传给底线的艾灵顿。很明显虽然作为一个大个子，但是他是一个视野开阔的传球手。

奥利尼克本场4投3中，得到了9分，8板和全队最高的5个助攻。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会在周四面对布鲁克林篮网。在那之后，迈阿密热火将会在周六面对奥兰多魔术，然后他们将会在10月9日，周一主场迎战黄蜂。你可以从 这里购买球票