迈阿密热火92-91战胜洛杉矶湖人

迈阿密热火在周五晚上客场以92-91战胜洛杉矶湖人。德拉季奇得到了热火最高的30分。

1. 全明星：德拉季奇

德拉季奇在这趟西部之行中一直发挥出色，不是吗？

在经过开拓者和国王的精彩发挥，这个斯洛文尼亚人在洛杉矶再次找到了感觉。

德拉季奇在上半场真是为所欲为，但是他本场比赛最重要的表现就是他在比赛最关键时刻的表现。

在比赛还有20秒的时候，这名后卫带球推进，出色的利用了阿德巴约的挡拆并完成了一个精彩的抛投帮助热火取得了最终胜利。

准绝杀。

德拉季奇本场比赛除了18投10中得到了30分外，他还贡献了5个篮板和2个助攻。

2. 阿德巴约后半场的表现。

在经过了缓慢的开头后，阿德巴约终于在下半场找到了自己的感觉。

这名新秀在下半场得到了9分，4板和1个助攻，你还记得这个面对洛佩斯防守下的大力暴扣吗？

阿德巴约本场比赛最大的贡献就是在第四节内线出色的防守了兰德里

这名20岁的球员10投5中得到了11分，8个篮板和2个助攻。

3. 奥利尼克全场精彩表现

即使奥利尼克在外线早早投开，但是他在篮下最后的表现是最重要的。

让我们看看他是如何面对鲍尔的进攻吧

非常聪明的进攻。

在防守端，奥利尼克一样非常积极，他在本次比赛中贡献了3个抢断。

这名7尺大个子14投7中得到了17分，5个篮板，2个盖帽和3个抢断。

比赛记录:

白边，韦德都因为伤病没有参加本场比赛。

下一场比赛：

迈阿密热火将会回到迈阿密，他们将在周一主场迎战丹佛掘金。你可以从这里购买球票。