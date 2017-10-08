迈阿密热火 90 - 奥兰多魔术 93

迈阿密热火在周六晚上与奥兰多魔术的比赛中90:93不敌对手。约什理查德森得到了热火最高的19分。

1. 理查德森再次找到自己的准头变成热火的尖端力量

理查德森可以做到一切

他在比赛中出现在多个不同的位置上，这名24岁的球员从与魔术的比赛开头便展现出他的全能。

同时他在第四节也完成了一个在比永博头上的隔扣。

早些时候，理查德森在第二节狂砍13分，其中包括了一个在一人单打比永博和伊萨克并完成这个高难度的上篮。

理查德森本晚一共得到了4个助攻，4个抢断，2个篮板和1个盖帽。

2. 神奇的白边

白边延续了上一场面对篮网的状态，本周六面对魔术热火同样展现出他们的高水平。

进攻篮板？是的他拿到了5个。

跳投？看看这个

同时还有他和詹姆斯约翰逊的空接配合

总而言之，这个大个子在本场比赛13投8中得到了17分，15个篮板，这还是他仅仅出场25分的数据。

3. 维特斯的状态回升

当德拉季奇缺阵本场比赛，维特斯完成了他的控球后卫使命。即使维特斯在第一节进入状态比较缓慢，但是他一样能够保持对对面油漆区的威胁。他和阿德巴约得到了全队最高的6次罚球机会。

维特斯最终9投5中得到了17分，3个篮板，2个助攻和2个抢断。

其他的要点:

-阿德巴约在比赛中展示出他在运动战中沉稳的脚步，例如这个

这个新秀在比赛还有1分17秒时88:87将比分缩小的1分。

这个20岁的新秀得到了7分，2个篮板和1个抢断。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会回到主场，他们将在周一晚上7点30分主场面对夏洛特黄蜂队。你可以从这里购买球票.