迈阿密热火 88 - 布鲁克林篮网 107

迈阿密热火在周四的比赛中88比107不敌布鲁克林篮网。泰勒约翰逊得到了球队最高的21分。

1. 全能的白边

简单的来说白边从一开始就能锁定自己的又是。他是如何做到的呢？首先他先给予了拉塞尔一个大帽，这也直接帮助德拉季奇打出快攻。

白边在接到了詹姆斯约翰逊的一个空中传球后完成了一个精彩的空接。

在比赛上半场开始后，这个7尺的大个子在内线多次拦截对方进攻，给予了热火很多的二次得分机会，例如这个。

这还不是全部,白边在比赛中也展示出他在夏天训练的成果，他在比赛中还完成了一些中投。

总的来说这名28岁的中锋上场17分钟得到了19分，9个篮板，2个盖帽。

2. 泰勒约翰逊的发挥

就像在上一场主场面对老鹰的比赛中一样，泰勒再次在面对布鲁克林篮网的比赛中展现出自己的实力。这名25岁的球员保持球的场上传动，外线火力也为球队提供很多的帮助。

当然在运动战中也是泰勒的强项，例如这个上篮。

他得到了本晚热火最高的21分，同时他还有9个篮板。

3. 温斯洛的强硬防守

即使数据上贾斯蒂斯温斯洛没有很突出，但是他不断的冲击篮下以及和特沃尔·布克在攻防两端激烈的对抗也让大家印象深刻。

让我们来看看他本晚最精彩的表现吧。

温斯洛本场比赛贡献了8分3助攻

其他要点:

-奥利尼克继续展示出他的全面，他在面对篮网将自身全方面展示了。其中包括了防守3分外球员。

当然也少不了他这个几乎骗过裁判的上篮。

奥利尼克得到了7分4板，2抢断，2盖帽。

比赛记录:

-哈蒙斯因病没有随队出行

下一场比赛

-迈阿密热火将在周六晚上7点客场挑战奥兰多。在那之后，迈阿密热火将会回到主场，比赛将在周一晚上7点30分开始。你可以从这里购买球票.