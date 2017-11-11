迈阿密热火84-74战胜犹他爵士

迈阿密热火在周五晚上客场84-74战胜犹他爵士。维特斯得到了球队最高的21分。

1. 维特斯＝关键先生

联盟中只有少数几个球员可以在关键时刻屏蔽一切外界因素，不论之前发生了什么，他们都可以最终杀死比赛。

维特斯就是这样一个球员。

尽管这是一个困难的开头，25岁的维特斯贡献了热火最后的15分，其中包括了这个超高难度的3分球。

他全场比赛得到了21分，第四节12分，还有2个篮板，1个助攻和全队最高的24效率值。

2. 白边的第三节

虽然开场状态不佳，白边在第三节打出了自己的水平。他在攻防两端都异常出色。

不论是在抢夺进攻篮板和扣篮

…或者是在防守爵士的传球和为队友制造得分机会。

…这个大个子在第三节得到了4分，11板，2个抢断和1个盖帽。

白边全场比赛得到了8分，20个篮板，3个抢断和3个盖帽。

3. 泰勒约翰逊的攻防两端。

泰勒约翰逊在他进入比赛的一瞬间就立刻准备好投入他的最大努力，他上半场就得到了10分，同时他在防守端的表现也是热火本场取得胜利的关键。

除了在防守篮板上，他还完成了对对手的两次封盖，其中包括了这个大帽卢比奥。

泰勒得到了11分4个篮板和1个助攻，2个盖帽。

其他的要点:

-就像维特斯一样，德拉季奇在第四节依然保持着最佳的水平，他得到了18分，3个助攻。

-热火下半场的强硬防守帮助他们让对手33投仅4中，12.1%的命中率。

下一场比赛

-热火赛季最长的客场将会来到尾声，他们将在周日晚上面对底特律活塞。热火的下一个主场比赛将会是在下周三晚上7点30分，主场面对华盛顿奇才。你可以从这里购买球票.