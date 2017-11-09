迈阿密热火126-115战胜菲尼克斯太阳

迈阿密热火在周三的比赛中126-115战胜菲尼克斯太阳。德拉季奇得到了热火最高的29分。

1. 白边的第四节超强表现

虽然在与勇士的比赛中，白边表现并不好，但是今天的比赛中他顺利强势回归。比赛一开始他就迅速进入得分状态，同时在第四节也正是凭借他的攻防两端积极表现，热火成功赢下了这场比赛。

让我们先看看他的这些空接扣篮吧:

这名7尺大个子防守端同样发挥出色，他在第四节在相同的位置封盖了布克和华纳。

同样你怎么能忘记他这个双手封盖麦克詹姆斯呢？

长话短说，白边无所不能。这名28岁的球员11投8中得到了23分10个篮板和4个盖帽。

2. 德拉季奇的赛季最高篮板数

当德拉季奇找到他的准头，对手真的没有什么可以阻止他的。这也绝对是太阳在周三晚上感受到的，德拉季奇在本场比赛中得到了赛季最高的29分，同时他揉合了中距离跳投，底线后撤步，突破上篮，3分球等多种技能。

除了赛季最高的29分外，他还得到了赛季最高的9个篮板，4个助攻。

3. 温斯洛有什么他做不到的呢？

温斯洛本赛季首次作为首发大前锋出场，他利用自己的精彩突破上篮得到了热火第一个两分，之后也再也没有停下来。他不仅仅是在进攻上突破能力出色，同时他还完成了2个精彩的接球3分。

本场他最精彩的表现来自于他在第四节的这个欧洲步了（除了和白边的那个空接配合）:

防守上他也很好的阻击了布克和克里斯。

本场这名杜克球员11投5中得到了14分，6个篮板，5个助攻和8的正负值。

其他要点:

-维特斯在比赛还有1分33秒时连得5分，帮助热火在最后117－106领先太阳。维特斯本晚得到了16分3助攻。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周五晚上9点客场面对犹他爵士。他们将会在11月15日回到美航球馆，主场面对华盛顿奇才的挑战。你可以从这里购买球票.