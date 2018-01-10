迈阿密热火114:106战胜印第安纳步行者

迈阿密热火周三晚上以114:106战胜印第安纳步行者。德拉季奇得到了热火最高的20分。

1. 没有人可以拦住德拉季奇

从比赛一开始德拉季奇就表现的非常强势。

尽管这是主场背靠背的第二场，这名斯洛文尼亚的球员依旧保持着极高的进攻意识，不论是突破上篮还是中距离的挡拆跳投。

当然，德拉季奇在比赛中也出色的完成了对球队的组织工作，他在比赛中完成了一个对白边的精彩传球：

随着比赛的推进，这名31岁的球员持续保持进攻的积极性，他在比赛中还投中了多个关键的进球。

本场比赛他16投8中得到了20分，还有全场最高的9个助攻。

2. 白边在关键时刻的表现

虽然白边开场非常出色，完成了很多的精彩的勾手投篮，精彩的突破，但是他还是陷入了一些犯规麻烦。

但是第四节他挺身而出。

这段时间，白边出色的完成了给队友的挡拆，并且在最后时刻攻防两端都展现出自己的实力。

这是一个怎样的封盖！

白边在本场比赛得到了16分15个篮板4个盖帽和14的正负值。

3. 艾灵顿和泰勒的最后发威

记得艾灵顿在面对多伦多猛龙的那个制胜上篮吗？

是的，这个带黄金手的男人再一次做到了，虽然这不是一个绝杀。

异常宝贵！

艾灵顿得到了热火最高的4个3分球，得到了15分，5个篮板，2个助攻和12的正负值。

泰勒约翰逊，在第四节得到了10分，5投4中，这要感谢他在比赛中的一些3分球和精彩的扣篮。

泰勒的得到了15分5个篮板2个助攻和9的正负值。

4. 阿德巴约继续给我们留下深刻印象

在面对猛龙打出职业生涯最佳表现后，在这场背靠背的客场比赛中他持续展现出自己的全能，他并没有抢很多的篮板球，但是他在攻防两端继续保持着积极，同时他在比赛中多次帮助队友制造得分机会，帮助他们挡拆。

他完成了一个神似周二晚上的进球。

这名新秀在早些时候完成了与奥利尼克的配合。

阿德巴约得到了15分生涯最高的5个助攻2个篮板和1个抢断。

其他要点：

-德里克琼斯在比赛开头迅速进入状态并得到了热火开场的6分。

他本场最佳的表现莫过于大帽奥拉迪波后完成一条龙单手劈扣。

正如我们说的，DJ得到了8分。

比赛记录：

-迈阿密热火在2012年2月14日后首次在步行者主场赢下比赛。

下一场比赛：

-迈阿密热火将会回到迈阿密，准备在周日下午1点主场迎战密尔沃基雄鹿。你可以从这里购买球票.