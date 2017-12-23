迈阿密热火113-101轻取达拉斯小牛

迈阿密热火周五晚上主场113-101战胜达拉斯小牛。艾灵顿得到了球队最高的28分。

1. 艾灵顿锁定胜局

当达拉斯一度想要在第四节反超比分，迈阿密热火需要有人站出来杀死比赛。

这个人就是维恩·艾灵顿。

“黄金手”艾灵顿在第四节进入狂暴模式，他在这段时间3分球5投4中，其中包括了这个超高难度的3分球。.

本场比赛艾灵顿追平了职业生涯最高的28分，同时还有职业生涯最高的8记3分球，3个篮板。

2. 理查德森的中距离精确导弹

当维特斯在第一节因为扭伤脚踝下场后，理查德森开始更多的控制球权，他不仅仅是在帮助组织队友进攻时发挥出色，同时他在比赛中投进了很多的中距离投篮，不论是在挡拆后的中距离投篮还是说低位单打小个子防守球员。

在防守端，理查德森一如既往打出高水准防守，他很好的防守了包括巴恩斯，丹尼斯·史密斯和威斯利·马修。

让我们回看下他在第三节的这个精彩的封盖。

理查德森本场比赛14投11中得到了24分，5个助攻，4个篮板，2个盖帽和1个抢断。

3. 阿德巴约的数据

虽然阿德巴约本赛季有不少精彩的镜头，但是周五的这场比赛可能是他本赛季至今为止表现最为全能的一场。

整场比赛，这名新秀很好的帮助队友完成挡拆，同时一如既往的完成多次虐筐。让我们看看这个在第三节的精彩内线得分。

http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/media/2.0/teamsites/heat/heatcore/media/slides/2732-Ellington-dal-171222.jpg

让我们看看阿德巴约是如何防守诺威斯基的：

自控能力.

阿德巴约本场比赛9投6中得到了14分，8个篮板，5个助攻和球队最高的28效率值。

其他要点:

-简单的说，泰勒约翰逊本场比赛手感也是热到可以点火。首节他就已经得到了9分：

…同时他在第四节也利用中距离投篮得到了6分。

本场比赛他12投8中得到了19分，7个篮板，4个助攻。

-德里克沃顿也在比赛中贡献了7分，5个助攻和2个篮板，这都是他职业生涯的新高。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周六晚上回归主场，他们将在晚上8点主场迎战鹈鹕。你可以从这里购买球票.