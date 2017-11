迈阿密热火109 - 奥兰多魔术 116 比赛回顾

迈阿密热火今天109-116不敌奥兰多魔术。哈桑得到了球队最高的26分22板。

1. 白边创造了历史

决定性和磨练

白边在第四节很好的阐述了两个词,他努力的做到一切去帮助球队完成这个最后的反扑。当最后结束的时候他得到了14分,8个篮板。

一个完美的例子就是他在第四节的那个在武策维奇的防守下依然打进的那个扣篮。

本场比赛他一共18投11中得到了26个22个篮板,这也是热火首场比赛的记录,这个大个子还有1个助攻1个盖帽。n addition to his 26 points on 11-of-18 shooting and 22 rebounds (which was a HEAT opening night record), the big fella also had an assist and a block.

2. 约翰逊的第四节

虽然詹姆斯约翰逊在比赛开头陷入犯规麻烦,但是他在第四节依然稳定的得到了4分,6助攻,3个篮板。

其中4分都是来自于单打戈登。

整场比赛中,约翰逊都展示出很好的爆发能力,同时他也很好的防守了戈登。

30岁的约翰逊9投5中得到了11分,8个助攻,4个篮板和全队最高的6的效率值。

3. 温斯洛的发光发热

在缺席了大半个赛季的比赛后,他并没有花太多的时间去找到以前的感觉。本场温斯洛迅速进入状态,在第一节替补德拉季奇上场后他就马不停蹄的开始奔走。

在上半场这名21岁的前锋帮助别的队友完成了多个进球,其中也有一些高难度的突破分球。

同时他还防守了对面的多名球员,弗尼尔,戈登,西蒙斯和伊塞克,非常全面的防守。

同时这名杜克的球员8投4中得到了10分,4个篮板和2个助攻。

其他要点:

-从比赛一开头奥利尼克就展示出非常不错的防守意识。同时在进攻上,这个大个子很愿意为队友创造机会,帮助球队一直飞速奔跑。

让我们看看他这个精彩的打3分机会。

奥利尼克得到10分5个篮板和3个助攻。

比赛记录:

-哈蒙斯(生病),麦克格鲁德(左小腿应力性骨折),沃顿(未激活)

目标下一场:

-热火将在周六晚上8点开始主场与印第安纳步行者的比赛。本场比赛的球票可以从这里购买.