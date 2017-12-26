迈阿密热火107-89战胜奥兰多魔术

迈阿密热火在周二晚上107-89战胜奥兰多魔术。理查德森得到了热火最高的20分。

1. 艾灵顿再次3分开火

这名30岁的后卫在比赛第四节得到了12分，他在外线不断的找到手感并且接球，出手，入筐。

艾灵顿本晚11投6中得到了18分，6个篮板，2个抢断。

2. 理查德森的进攻

虽然理查德森已经证实了自己是一个稳定的射手，他同时也展示了很强的进攻篮筐的能力。他在第四节6投5中得到了14分，其中也包括了这个精彩的上篮。

可能他本场最佳的进球来自于这个离比赛结束还有6分32秒表现。

在防守端他一样保持出色的发挥，他在第四节成功完成了对阿古斯丁的封盖。

本场比赛这名田纳西的球员14投8中得到了20分，7个篮板和5个助攻。

3. 德拉季奇的第三节

当德拉季奇在上半场命中不理想下，他在第三节成功率领热火打出反攻高潮，这与他在比赛中多个精彩防守有很大的关系，他在这段时间内11投5中，得到了11分。

德拉季奇本场比赛14分，6个助攻和4个篮板。

其他的要点:

-泰勒约翰逊在本场比赛表现非常抢眼，他本场比赛得到了球队最多的罚球数，并得到了17分，同时他在防守端上表现出色。同时他得到了球队最高的32的正负值。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周五晚上8点主场面对布鲁克林篮网。 你可以从这里购买球票.