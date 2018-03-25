迈阿密热火107-113惜败印第安纳步行者

迈阿密热火在周日晚上在客场加时赛中以107-113惜败印第安纳步行者。泰勒约翰逊得到了热火最高的19分。

1. 韦德和队友的配合

即使韦德在比赛中投进了不少的关进进球，但是他在比赛中最重要的作用就是组织球队的进攻。

除了在比赛开头为阿德巴约送出精彩空接，韦德在第四节同样为奥利尼克和理查德森送出漂亮传球，后者轻松得分。

本场比赛最精彩的助攻就是这个戏耍步行者的假投真传。

漂亮.

韦德本场比赛中得到了13分7个助攻4个篮板和2个盖帽。

2. 泰勒约翰逊的迅速开火

泰勒约翰逊本场比赛开头就手感火热，他在开场就连续投进4个3分球，其中包括了这个理查德森抢断后的传球。

本场比赛他10投7中得到了全队最高的19分，3个篮板，4个助攻和全队最高的11的正负值。

3. 篮筐粉碎者阿德巴约

当阿德巴约在篮下拿球时，我们知道有精彩的镜头就要出现了。

在周日晚上阿德巴约用他一记记凶残的扣篮肆虐着步行者的篮筐，这个和韦德配合下的扣篮更是让人乍舌。

看看这个传接球后的迅速突入内线的身体协调能力。

在防守端，阿德巴约也出色的防守了对方的挡拆，并在第三节完成了对奥拉迪波精彩的封盖。

阿德巴约7投5中得到了14分，5个篮板和1个盖帽。

其他要点:

-詹姆斯约翰逊第一节表现稳定，他在下半场同样投进关键3分球和这个势大力沉的扣篮。

詹姆斯约翰逊9投5中得到了15分，9个篮板和3个助攻。

-理查德森本场比赛中出色的防守了奥拉迪波，看看这个他对奥拉迪波的抢断吧。

理查德森9投4中得到了10分，3个篮板，2个助攻和2个抢断。

比赛记录：

-丹·桂格代替主教练斯波出任主教练，斯波返回迈阿密迎接他第一个孩子的降生。

下一场比赛:

-迈阿密热火将在周二主场迎战克利夫兰骑士。比赛将于晚上8点开始。你可以从这里购买球票.